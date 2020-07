Catas virtuales, nueva modalidad en pandemia

A la nueva línea empresarial sumaron las catas online, donde los interesados pueden pedir paquetes con una selección de vinos y aperitivos para seguir el paso a paso compartiendo la experiencia dentro de una sala de conferencia online. “Hacemos catas virtuales, desarrollamos contenidos de las marcas para impulsar el producto y que se genere la demanda, asesoramos y guiamos al cliente porque sabemos que no existe una persona a la que no le guste el vino, sino que todavía no encontró lo que le gusta. Hay vino para todos de todos los colores y sabores”, destaca Anto.

misma pasión. Antonella Volpe y Chip Sacco son amigas desde el colegio, y en una tarde encontraron en su gusto por los vinos un emprendimiento que las apasiona. Y fue justamente entre copas que surgió la idea de iniciar Catas Nómadas. Como su nombre sugiere, la iniciativa busca propiciar encuentros con amantes del vino en distintos espacios, siempre apostando a estar en movimiento, conquistando nuevos lugares, ofreciendo nuevas experiencias.

Como productora de eventos ofrecen sus servicios indistintamente tanto para empresas o particulares. “Estábamos tomando vino juntas una tarde, mientras hablábamos sobre posibles emprendimientos ya que ambas estábamos sin trabajo. Anto había salido de Distribuidora Gloria donde estuvo 7 años y Chip estaba haciendo algunos casamientos como decoradora, pero buscaba algo más. Cuando empezamos a hablar del vino y de lo rico que era, nos inspiró trabajar con él y ahí empezó la lluvia de ideas”, recuerdan.

Con poco más de 1 año, realizaron unas 11 catas propias y 10 para marcas y empresas. “Apuntamos a ser una marca que te brinde un conjunto de experiencias sensoriales a través de eventos o del paladar”, destaca Anto.

Así, Anto y Chip llevan una amistad que inició de adolescentes, después coincidieron en la universidad. Para Catas Nómadas potenciaron sus habilidades y cada una aportó lo suyo. “Anto hace la parte de márketing y comercial, negociaciones con marcas e importadores, y yo estoy en la parte de planning y producción de eventos”, refiere Chip. Al menos ese era el manejo hasta antes de la cuarentena, que cambió los planes de las empresarias. “Las circunstancias hicieron que ambas desarrollemos más funciones”, añaden.

Actualmente Antonella hace las veces de diseñadora y Chip hace las picadas. “Pero juntas planeamos y pensamos en todo. Nos complementamos muy bien,” concluyen.