Casos sin nexo de Covid explotan y se diseminan en 15 municipios

Esperemos realmente que esto no sea un patrón, algo que se sostenga. De ese modo, poder seguir protegiendo la fase 3; pero no solamente eso, proteger a nuestra gente. Dr. Julio Mazzoleni, ministro de Salud.

Del total de 231 casos positivos reportados, en la víspera, 1 es del exterior, 185 provienen del interior de la Penitenciaría de Varones de Ciudad de Este. Otros 13 contagios se dieron por contacto, en distintos puntos del país.

Pero el dato que movió a las autoridades sanitarias fue la duplicación de los casos sin nexo, desde que se inició la fase 3 de la cuarentena inteligente, el pasado 15 de junio.

En solo un día se registraron 32 contagios, cuyo origen se desconoce, en 15 municipios. De los cuales, el Departamento Central concentra el grueso de esta eclosión de los sin nexos en 9 ciudades (ver infografía).

“Es la primera vez que tenemos un número tan importante de sin nexos en un reporte del día”, suscribió el Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Indicó que varios de ellos son de grupos familiares: “Dos, tres a cuatro personas en una misma familia”. Aparte de lo señalado, aparecieron sin nexos en Ñeembucú, Alto Paraná y San Pedro. “O sea, hay una diseminación muy importante de nuevos casos que no se correlacionan con ninguno de los otros casos diagnosticados anteriormente”, subrayó.

Sequera reveló que ayer tomaron nota de un caso positivo en el Penal de Mujeres, también de Ciudad del Este. Pero no supo dar detalles, por lo que se desconoce el nexo del contagio.

A su vez, la cantidad de internados también se duplicó: de 11 se pasó a 23. Hay tres en terapia intensiva (todos mayores con enfermedades de base). Este aumento resultó de las tomas de muestras en las últimas 72 horas, según el Dr. Julio Mazzoleni, ministro de Salud, quien convocó a su primer anillo para dar a conocer los números de la actualización epidemiológica.

Entre los pacientes hospitalizados, 13 son adultos, siete adultos mayores y tres pediátricos. “En el grupo de pediátricos, cada niño positivo representa casi con seguridad una familia infectada. Entonces, eso también nos da una idea de cómo hay enfatizar todas las medidas para poder seguir intentando limitar la propagación”, afirmó Mazzoleni.

En el caso de los adultos mayores contagiados –dijo- “el virus está llegando a ellos, hay mucho trabajo por delante para seguir protegiendo a nuestros padres, a nuestros abuelos y a las personas vulnerables por otras enfermedades”.



Aunque todavía no se considera retroceder de fases ni aplicar un freno de mano a la cuarentena inteligente, el ministro coincidió en que estos números representan una “bandera roja” para todos. En especial para cierta parte de la población que se relajó y está dejando de cumplir con las medidas de protección y cuidado.

Mazzoleni, ante la cantidad inédita de sin nexos, lanzó un “llamado de alerta” a la ciudadanía. “En mi venida para aquí, al Ministerio de Salud, en los alrededores me he fijado que la mitad de las personas tenía mascarilla y la otra mitad no tenía”, apuntó.

Insistió que “todos tenemos que hacer mejor las cosas”, incluidas las autoridades sanitarias, de modo a “corregir y rectificar para seguir peleando fuera de los hospitales”.

El secretario de Estado dejó abierta la posibilidad de que se retroceda de fase, a la luz de la súbita triplicación de ingresos por Covid a hospitales. “Aún no, pero si se mantiene esta tendencia, ciertamente, puede generar un cambio sustancial en los indicadores que pudieran hacernos plantear eso”, respondió al ser consultado al respecto.

“Tenemos que tomar todas las medidas que todos conocemos, a los efectos de que no sea el virus el que nos obligue a retroceder de fases o a cerrar nuestros negocios. Tenemos que ser celosos custodios porque no va a ser el ministro de Salud ni el Gobierno nacional quien cierre, sino el peso de los números, de los indicadores del propio virus, es el que va a definir eso. Por el momento, estamos valorando muy de cerca y atentos a cuál es el patrón que se presente durante toda la semana”, advirtió.

La Dra. Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud, constató que “el patrón de contagio” de la mayoría de los casos “tiene que ver con el ámbito social”. “Hoy más que nunca es más que vigente el lavado de manos, el distanciamiento físico y social y el uso de mascarillas. La intención es disminuir el número y la diversidad de contactos”, expuso.

Para Mazzoleni, lo que pasa en el Penal de CDE es un ejemplo de lo que podría pasar si no se asumen los protocolos sanitarios. “En ese lugar tenemos la imposibilidad de poder evitar la aglomeración, los problemas de higiene y refleja cómo se puede dar una propagación muy rápida dentro de la sociedad. El grueso de las personas privadas de libertad son jóvenes, lo que significa que han tenido casos leves de Covid o incluso asintomáticos, lo que refleja el riesgo que representa en una población mayoritariamente joven, como es nuestro país, para la propagación del virus”, comparó.

