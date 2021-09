Caso Liz Vera: Chofer podría ser imputado por homicidio

Investigan. La joven había caído del bus tras perder el equilibrio, pero el chofer no paró.

EL ADIÓS A LIZ. Los restos de la joven Liz Vera (23), quien falleció tras una larga lucha por su vida en el Hospital de Trauma, fueron trasladados hasta el distrito de 3 de Mayo, en el Departamento de Caazapá, su pueblo natal, donde descansa en paz.

Familiares y amigos de la joven realizaron el último adiós a Liz, quien es recordada como una buena persona, amigable y estudiosa. La misma estudiaba Ingeniería en Informática.

Una tarde muy triste vivieron los pobladores al tener que despedir a una joven vida. El velorio se llevó a cabo en la casa de los abuelos, en la localidad de 3 de Mayo, mientras que el sepelio fue en el cementerio de la compañía Santa Lucía Guasú, distrito de Yuty.

Eulogio Vera Romero, padre de la víctima, quien reside en Rosario, Argentina, volvió al país para participar del último adiós. Él dijo a Última Hora que todos los días se mantenía en contacto con su hija, añadiendo que incluso enviaba dinero para sus estudios.

Lamentó que en el país sigan ocurriendo asaltos y que los más perjudicados sean las personas más humildes.

“Pido que se haga justicia porque si no cada día va a morir gente buena y los vagos, disfrutando y haciendo lo que quieren por la calle”, señaló el hombre entre lágrimas.

Ronald Alcaraz (23), con quien Liz mantuvo una relación de 4 años, refirió que juntos tenían muchos sueños. “El viernes estuvimos en contacto y luego ya me enteré de lo que le pasó. No puedo creer. Es algo muy doloroso, no le deseamos a nadie. Esperamos que los responsables paguen”, dijo Alcaraz.

Por su parte, Hugo Alcaraz, padre del novio, refirió que sentirse impotente con la inseguridad inmensa que existe en Paraguay. Mencionó que Liz es una víctima más de los delincuentes y la inseguridad que reina en el país. RG