Casa Blanca confirma tres globos chinos en era Trump

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró ayer que, durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021) al menos tres globos chinos sobrevolaron Estados Unidos.

“Al menos en 3 ocasiones los globos de vigilancia de la República Popular China transitaron nuestro espacio aéreo. Diré que, según todos los indicios que tenemos, eso fue durante breves periodos, nada parecido a lo que vimos la semana pasada en términos de duración”, apuntó en un encuentro con medios. La existencia de estos globos fue descubierta durante el gobierno de Joe Biden en circunstancias que Kirby no quiso revelar y no está claro que Trump lo supiera en su momento. “No puedo hablar de la conciencia que había en la Administración anterior sobre estos hechos. Puedo decirles que descubrimos estos vuelos después de que llegamos a la oficina y no voy a entrar en detalles de cómo lo hicimos”, precisó.