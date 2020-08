Cartista señala que los reclamos al pacto se deben hacer a Marito

El abogado Eduardo González, apoderado del Partido Colorado e integrante del movimiento Honor Colorado (HC), sector liderado por el ex presidente Horacio Cartes, se refirió ayer a la alianza entre este bloque de la ANR y el encabezado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, Colorado Añetete.

González respondió que los reclamos de varios legisladores de Añetete hacia el acuerdo deben ser realizados al propio líder del movimiento, es decir, a Abdo. Sucede que senadores como Lilian Samaniego, Enrique Bacchetta, Martín Arévalo, Derlis Osorio y otros reclaman no haber sido consultados sobre el pacto con el cartismo.

“Todas las personas son del mismo movimiento. Tendrían que ver qué ocurre dentro de Añetete. Los reclamos más que a la unidad tienen que hacerlo a quienes los representan. Tienen que ver cómo zanjar esas cuestiones. Esto no es algo nuevo, viene trabajándose desde diciembre”, reveló González.

Reiteró que en todo caso las quejas deben ser al presidente Mario Abdo si no están de acuerdo con el pacto, y aseveró que el interés superior es el Partido Colorado. “Hay cuestiones que son manejadas por los líderes”, agregó el abogado, recordando que los principales artífices del acuerdo son Cartes, Abdo, Pedro Alliana y José Alberto Alderete.

González insistió en que se venía trabajando desde hace tiempo en la alianza y afirmó que la unidad es con el Partido Colorado. “Lo importante es salvar al partido. El objetivo electoral es recuperar municipios esquivos (Encarnación, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este)”, detalló el apoderado.

Más. Además, González señaló que el próximo objetivo del partido son las internas para elegir intendentes y concejales, y lograr la prórroga de las elecciones partidarias para no tener mayores inconvenientes ante los comicios municipales del año próximo.

Recordó que en el 2015 había 250 municipios en el país y ahora son 257. Del total en la pasada elección, 145 fueron a manos de colorados, y “eso se tiene que potenciar”, según el jurista.

Por otro lado, sobre las críticas hacia los mandatos de las actuales autoridades de la ANR, González señaló que “no están con mandatos vencidos”. Recordó que la intención es convocar a la convención para que se resuelva la prórroga de los mandatos.

“Con eso no hay dificultad porque hablamos de autoridades partidarias no autoridades nacionales, y nosotros nos manejamos por el derecho privado y electoral. Por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente”, resaltó.

Necesidad. Por su parte, el ex senador colorado Hugo Estigarribia reiteró que la alianza entre Mario Abdo y Horacio Cartes es un “pacto de necesidad”. “El señor Cartes necesita un blindaje político que le asegure mayoría en el Congreso, para eventualmente jurar como senador y tener inmunidad. Mario Abdo no será juzgado en un juicio político”, expresó en charla con Radio Monumental 1080 AM.