Cartista dijo que corrupción no es delito y desató una ola de críticas

La reacción no se hizo esperar y la ex directora del Registro Electoral fue muy cuestionada por sus dichos en el programa de Mina.

Valeria Franco, precandidata a diputada de la Concertación, refirió que la corrupción es más que un delito, es toda una categoría de delitos tipificados por el Código y leyes penales. Citó el soborno, el cohecho, el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otros.

Añadió que nuestro país aprobó la Convención de la ONU contra la corrupción, que contiene tipos penales de soborno, obstrucción a la Justicia, enriquecimiento indebido, etc. “Esto forma parte del ordenamiento jurídico nacional. La corrupción no es solo una designación política”, tuiteó la precandidata.

“La corrupción no es delito, no existe en el Código Penal, por ende si el embajador utilizó ese término significó que estaba hablando en un contexto político”, aseguró Peralta durante el panel, repitiendo el libreto cartista de que la denominación de los EEUU a Cartes es una persecución política.

“Todos los delitos tienen una nomenclatura determinada, por lo que no hay proceso penal, no hay pruebas”, aseveró.

Peralta señaló que el embajador no mencionó la existencia de ningún hecho punible o alguna investigación. Se preguntó dónde están las pruebas o el proceso de extradición.

“Como en todo estado de derecho no podemos dejarnos llevar en base a acusaciones genéricas”, refirió.

Agregó que hay delitos tipificados y se reafirmó que en el Código Penal no está tipificada la corrupción como delito.

“Eso yo expliqué, pero parece que a la gente no le importó eso. Yo soy abogada y no puedo decir algo que no existe”, expresó al referirse a las críticas.

Aseveró que la declaración dada a conocer por el embajador norteamericano Marc Ostfiled “fue volátil y una expresión política”.

Ayer, durante la sesión, la diputada Jazmín Narváez recordó la frase de Peralta y afirmó que “no hay corrupción sin delito”. El abogado Jorge Rolón Luna citó la frase de Peralta como una más de la “fraseología republicana”.

Campaña. Peralta dijo que desde Honor Colorado la campaña sigue muy sólida. “Tenemos un candidato que está entrando en el corazón de la gente”, señaló.

“Tenemos enfrente a una Concertación que para llegar al poder utilizan todos los medios”, indicó.

Cuestionó a los diputados como Édgar Acosta, que llamaron a la gente para manifestarse frente al Congreso. “Eso es criminal, eso es azuzar”, afirmó.



La corrupción no es delito, no existe en el Código Penal. Soy abogada y no puedo decir algo que no existe.

María Teresa Peralta,

candidata al Senado.