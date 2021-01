Cartismo se suma a rechazo masivo de Federico González

El diputado líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, dijo que la designación fue un error y que González debería dar un paso al costado.

“En este caso el funcionario no goza de la confianza de la ciudadanía, de los medios de prensa y de la clase política. Puede ser una excelente persona y tener una excelente familia, pero, lamentablemente, estuvo en esa situación y de eso no se va a recuperar”, señaló en la radio Monumental 1080 AM.

Así se sumó a voces como Santiago Peña, quien sostuvo que el funcionario debió permanecer como canciller y no ser trasladado a Itaipú.

También diputado Derlis Maidana calificó de inapropiado su nombramiento.

Estas críticas se suman a las ya pronunciadas por algunos senadores de HC como Sergio Godoy, quien fue uno de los primeros en rechazar la nominación, que debe aún pasar por la aprobación del Senado.

Opositores. En tanto que el diputado de Hagamos, Carlos Rejala, dijo que González traicionó al país. “Este traidor debería estar pidiendo disculpas públicas por defender los intereses del Brasil en el 2019 y no estar siendo premiado”, expresó.

La diputada del Encuentro Nacional Kattya González mencionó que el funcionario no puede participar de las negociaciones con Brasil. “Nuevamente Abdo se equivoca y subestima al pueblo paraguayo, puesto que conforme declaraciones y testigos de todo el contexto entreguista de mayo de 2019, el nombrado estuvo muy cerca de esas negociaciones, lo cual pone su nombre entre las personas que no pueden estar en primera línea de acción y menos aún al frente de las negociaciones”, sentenció.

Anunció que se encuentra trabajando para encaminar, en nombre de la Cámara de Diputados, un proyecto de declaración, que tiene la función de expresar un pronunciamiento político, y de este modo manifestar el repudio “a los desatinos del presidente en todo lo que hace al manejo de Itaipú y exhortando a los senadores a no dar el acuerdo constitucional del nombramiento de González como titular de la binacional”.

Federico González fue nombrado al frente del lado paraguayo de Itaipú en reemplazo de Ernst Bergen, quien renunció al cargo.

El Senado debe aceptar el acuerdo y ya casi todas las bancadas se pronunciaron en contra. El ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, lo señaló como el que intentó hacerle firmar el acuerdo que iba a generar un perjuicio de más de USD 250 millones a la estatal.