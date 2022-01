Cartismo se adelanta y denuncia a Giuzzio por enriquecimiento ilícito

Los cartistas se adelantaron a la jugada de Giuzzio y presentaron antes la denuncia en su contra, en medio de una interna colorada que va subiendo de tono, de cara a lo que serán las elecciones de este año y las generales del 2023.

Datos. El abogado del grupo de HC indicó que llama la atención el crecimiento patrimonial del actual ministro y ex fiscal Giuzzio, considerando los propios ingresos que fue declarando en sus declaraciones juradas como funcionario público, publicadas desde el año 2003 hasta el 2021. “En calidad de abogados, y como ciudadanos, hemos presentado esta denuncia debido a publicaciones de Última Hora del año 2020, y ahora del año 2021, las publicaciones del diario La Nación, sobre sus declaraciones juradas, la última de enero del 2021, cuando asumió como ministro del Interior y dejó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)”, dijo el abogado.

Subrayó que en dicha última declaración jurada, presentada en el 2021, figura la adquisición de unos inmuebles de 35 hectáreas en Caaguazú, donde se dedica a la actividad de tilapia y caña de azúcar, y préstamos en varios entes bancarios que en cuotas suman más de lo que gana.

En la declaración jurada de Giuzzio figura que ganaba G. 22 millones, y su esposa G. 7 millones, pero sus egresos mensuales figuran en un total de G. 9.300.000, más las cuotas de préstamos a entidades financieras, que totalizan G. 20.018.141 al mes.

González sostuvo que hay una diferencia grande entre los ingresos de Giuzzio y lo que él mismo sostuvo que gasta al mes. “La Ley 2523/2004, en su artículo 3, habla de enriquecimiento ilícito cuando no hay una correspondencia entre los activos, pasivos e ingresos del funcionario, y eso es lo que se nota en esa declaración jurada... Hablé con el señor Cartes cuando ya preparé toda la denuncia (contra Giuzzio), le dije que tenía elementos para hacerlo, y que estaba en la obligación de formalizar esta denuncia. Él me dijo que no tiene nada que ocultar y que no temía a ninguna investigación”, manifestó el abogado González.



Resalta situación patrimonial y, en su declaración jurada, hay un desfasaje en relación a sus ingresos.

Eduardo González,

abogado Honor Colorado.