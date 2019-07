Cartismo empapela bancas con jura de su líder y Llano cierra posibilidad

Justamente, asumían las nuevas autoridades; en el caso del Senado, el liberal Blas Llano, y en Diputados, el cartista Pedro Alliana, quienes tenían a la vista la pegatina.

Llano cerró la posibilidad de que se pueda concretar el juramento tanto de Cartes como de Nicanor Duarte Frutos.

“No. No hay motivo, no hay ninguna circunstancia en particular para que creemos nuevamente un estado de inestabilidad política”, sostuvo.

Fue consultado sobre el tema, teniendo en cuenta que está latente la intención del cartismo de hacer jurar como senador a su líder, y que Llano es un eterno aliado.

“Aparte no hay ningún reclamo, ninguna reivindicación, ningún pedido”, manifestó el liberal.

“No sé. No puedo hablar ni puedo hacer futurología”, fue su respuesta, ante la insistencia de que podría cambiar el escenario a favor de Cartes.

“Te digo lo que hoy pienso, y varias veces nos preguntaron si había como una condición el acuerdo para la integración de la mesa directiva con este tema puntual, y varias veces dije que no”, remarcó.

Sobre la colocación de los carteles, alegó que “es un derecho que le asiste a cada grupo y sector político”.

Refirió que en muchas ocasiones se han colocado otro tipo de carteles. “No tengo tampoco la facultad de ir a quitar cartel por cartel”, dijo.

Posteriormente, indicó que es la prensa la que sigue dando “demasiada manija en realidad a algo que no existe”.

“No puedo evitar que el sector que le corresponde al ex presidente Cartes, movimiento Honor Colorado, ponga ese tipo de carteles”, señaló.

“Acabo de decirles que no hay ningún compromiso, ningún pedido para que eso ocurra. Más que eso no puedo decir”, insistió.

Se le recordó que luego de ser electo como presidente del Congreso para este periodo, mediante un pacto con el cartismo y el abdismo, había dicho que llamó por teléfono al ex mandatario.

“Que hable con una persona no significa que esté de acuerdo con lo que pueda pretender o querer. Hablo con sectores de la izquierda, y eso no me muda a ser comunista”, fue su argumento.

Volvió a reiterar que nadie le manifestó ningún pedido en torno al juramento de Cartes, ni senador ni diputado.

Justamente hace un año atrás, los mismos bloques que volvieron a pactar habían llegado a un acuerdo para que puedan jurar tanto Cartes como Nicanor. Sin embargo, el ex presidente del Congreso Fernando Lugo convocó en vez de ellos a Rodolfo Friedmann y Mirta Gusinky.