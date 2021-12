Cartes oficializa candidatura para la ANR de la mano de Calé y Beto

En su discurso, Cartes mencionó la reunión que mantuvo con el senador Galaverna que fue la antesala del lanzamiento de su candidatura para la ANR. Por el sector del oficialismo aún no se vislumbra quien será el candidato que disputará contra el poderoso empresario.

“Y en estos días en su casa (refiriéndose a Calé Galaverna), creo que es la seccional colorada mas visitada en estos momentos, me preguntaba él como está tu tema de la presidencia de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado y yo le decía, no te olvides líder que yo vine a invitarte a que te sumes al proyecto y si vos te sumas con mucho gusto yo peleo la presidencia de la Junta de Gobierno”, apuntó el ex presidente de la República.

Galaverna le devolvió el piropo y dijo sentirse a gusto al volver al movimiento interno que ayudó a fundar.

Cartes pidió a sus aliados no responder a los ataques que son lanzados del sector del oficialismo que acompañan el proyecto Hugo Velázquez.

Sostuvo que posterior a las elecciones internas es fundamental trabajar por la ANR más allá de los intereses de movimientos. “Nos olvidamos que los movimientos son simplemente para elección de candidaturas, luego tenemos que ampliar nuestra bandera de la ANR”, significó el líder de Honor Colorado.

Mayoría parlamentaria. Por su parte, el candidato presidencial Santiago Peña habló de la necesidad de ganar no solo la presidencia de la República en el 2023, sino también el parlamento para tener mayoría propia.

Actualmente el sector de Honor Colorado sumó cuatro senadores pero tiene la mayoría necesaria para marcar la agenda del Gobierno.

“La batalla de la política se juega en el parlamento con proyecto tras proyecto y necesitamos tener mayoría en diputados y senadores”, dijo.

Remarcó que un Partido Colorado fuerte es la garantía que necesita un gobierno para llevar los grandes planes y los grandes proyectos de desarrollo de las clases más necesitadas del pueblo paraguayo.

El ex ministro de Hacienda alabó la figura de su compañero de fórmula Pedro Alliana resaltando la cantidad de nuevos afiliados y el número de empleos conseguido en su mandato.

Honor Colorado no registra triunfos electorales en el departamento de Caaguazú por lo que el liderazgo de Beto Ovelar fue considerado de gran trascendencia apuntando a las internas partidarias.

A nivel regional el cartismo ya tiene resueltas las listas. Carlos López, ex intendente Municipal de Coronel Oviedo y ex ministro del Ambiente en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos será el precandidato a la gobernación.

Silvio Ovelar peleará por una banca de Senadores y la lista de diputados la integran Miguel Ángel Del Puerto, Carlos Godoy, Derlis Rodríguez, entre otros.

ulises. Durante el acto partidario de Honor Colorado, apareció el diputado Ulises Quintana quien estuvo sentado entre los principales líderes del movimiento.

Ulises se había presentado en las últimas elecciones municipales y perdió frente a Miguel Prieto en Ciudad del Este. Además sigue bajo la mira de la justicia por el caso que lo vincula con Reinaldo Cucho Cabaña, quien supuestamente lidera una estructura de narcotraficantes.



Vine a invitarte a que te sumes al proyecto (Galaverna), si te sumás con mucho gusto yo peleo la presidencia de la Junta de Gobierno.



Los movimientos son simplemente para elección de candidaturas, luego tenemos que ampliar nuestra bandera de ANR.

Horacio Cartes,

líder de Honor Colorado.



La batalla de la política se juega en el Parlamento (...) necesitamos tener mayoría en diputados y senadores.

Santiago Peña,

candidato presidencial.



Galaverna acusaba a Cartes

Durante la campaña electoral, en el 2017, el senador Juan Carlos Galaverna no se guardaba nada y arremetía contra Horacio Cartes y su proyecto político. Apuntó que su gobierno amparaba a ladrones y chantajistas. “Así que dejate de joder con el cuento de que tu gobierno es honesto o acaso no sabés que quien se meta como tu asesor político es el jefe de la gavilla, quien chantajea, extorsiona y saquea a los empresarios y trabajadores de Ciudad del Este”, decía entonces Galaverna en alusión al senador Javier Zacarías Irún. Decía que el gobierno de Cartes brindaba protección a este sector. “Asumí la realidad, amparás a ladrones, a chantajistas”, fustigó en ese entonces.