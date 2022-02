Cartes minimiza denuncia de Giuzzio y lo trata de “kavara”

Durante un acto por el cumpleaños del gobernador del Guairá, Juan Carlos Vera Báez, celebrado ayer en el distrito de Mbocayaty, Departamento del Guairá, el ex presidente dio un discurso en el que quiso demostrar que la denuncia, presentada ante la Seprelad y que además motivó la apertura de una causa en la Fiscalía, no tiene importancia.

Igualmente, el ex presidente calificó a Giuzzio como “ministro kavara (cabra)”, que podría referirse a la frase “la cabra no ve su cola”, en relación a las personas que critican errores de los demás, pero no ven los suyos. El calificativo también puede apuntar al vello en la barbilla del secretario de Estado. “Fíjense en las peleítas que nos ofrecen. Que fulanito esto y aquello. Mooiko ko ministro kavara”, expresó Cartes.

El empresario se mostró molesto por las constantes críticas y denuncias en su contra, señalando que lo único que buscan es dejarlo mal parado. Igualmente, pidió dejar de lado las peleas. “Vamos a preocuparnos por nuestros problemas y no por peleas sin sentido. Paraguay necesita un cambio y por sobre todo de un gobierno colorado. Solo le pido a Dios que nos dé salud, y el resto vamos a hacer nosotros. Santiago (Peña) es el mejor candidato que puede tener el Partido Colorado”, destacó Cartes.

Del acto formó parte la plana mayor del cartismo, el gobernador de Central, Hugo Javier González; los diputados Pedro Alliana y Fernando Ortellado; el senador Silvio Beto Ovelar; varios precandidatos y líderes de Honor Colorado, entre otros.

Cartes destacó la figura del presidenciable Santiago Peña, a quien agradeció por haberse puesto a disposición del país.

Del mismo modo, mencionó la importancia de que los jóvenes estén animándose a ser parte de la política nacional y que se involucren para hacer un cambio. En ese sentido, resaltó la figura del empresario César Luis Sosa Fariña, precandidato a la Gobernación del Guairá. Además, reafirmó su aspiración por ser presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Peña, en tanto, destacó que empresarios se involucren, mientras que Sosa dijo que quiere luchar contra la corrupción.