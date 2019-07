Cartes dice ante dirigentes que no está en la “llanura”

En medio de una guerra entre los que están a favor y en contra de su juramento como senador, el ex presidente de la República Horacio Cartes celebró ayer su cumpleaños número 63 lanzando un mensaje político que llamó la atención.

Dirigentes de todo el país llegaron y coparon su vivienda, ubicada sobre la avenida España, de Asunción, desde las 8.00 hasta el mediodía. Estuvieron varias autoridades como el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, y casi todos los legisladores de las bancadas cartistas del Congreso.

“A cada acción mala que nos dan, nosotros vamos a salir con dos buenas. Es el regalo de cumpleaños que le pido a cada uno. Cuidemos a nuestra gente, porque ellos nos hacen llegar, y hoy, realmente, como nunca, esta llanura gua’u, mentira, no hay ninguna llanura entre nosotros, simplemente es un periodo en donde estamos aprendiendo que el odio y el mal no le llevan a nadie a ningún lado. Nosotros le vamos a devolver como ustedes están acostumbrados”, expresó el líder del movimiento Honor Colorado.

Si bien se reflotaron las versiones de que Cartes podría lanzarse como candidato a presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), dejando de lado al senador Enrique Riera, otros referentes, como el diputado Basilio Bachi Núñez, negaron el rumor.

Riera es el candidato más fuerte del cartismo para presidir la ANR, le siguen el senador Juan Darío Monges y el gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja.

La celebración del cumpleaños se desarrolló en presencia de grupos de mujeres, niños y bases del Partido Colorado. Varios portaban pañoletas rojas, incluyendo Cartes, con la frase “profamilia, provida”.

“Gracias por todo. Yo fui a rezar hoy, pero no pensé que iba a encontrar este hermoso regalo de todos ustedes aquí. Gracias por tanto, porque che corazón mbytetépe (el centro de mi corazón) está por parar ya”, manifestó emocionado.

Las personas ingresaron por la parte trasera de la residencia de Cartes por seguridad. “Fue similar a años anteriores, con la diferencia de que ahora Cartes no es presidente. Escuché que varios dirigentes dijeron que no se dio nunca que un ex presidente sea visitado así en su cumpleaños”, comentó el diputado Núñez.

Horacio Cartes, junto con Nicanor Duarte Frutos, no pudieron jurar en el Senado luego de ser electos y proclamados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), debido a que la mayoría de los senadores consideró su postulación y elección como inconstitucional, por su carácter de ex presidente de la República. No fueron convocados el año pasado por el entonces presidente del Congreso, Fernando Lugo.

Actualmente, el cartismo mantiene una gran enemistad con el senador de Colorado Añetete, Rodolfo Friedmann, quien ocupó el lugar de Cartes. El sector sostiene la campaña para su juramento, aunque reconocen que no existen los votos.

Inclusive, el propio Pedro Alliana generó en los últimos días gran controversia al referirse a las sesiones del Senado como mau, alegando que tres senadores ocupan bancas de forma irregular.

La senadora Desirée Masi pidió respeto y exigió a Blas Llano que converse con el diputado para que deje de deslegitimar las decisiones de la Cámara Alta diciendo que no tienen validez.