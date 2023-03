Cartes admite estar  pasando mal y pide que no le "larguen la mano"

“Realmente no es fácil pasar por los momentos que estoy pasando”, empezó diciendo en el video de un acto político que fue viralizado, y los presentes le dieron ánimo.

“No tengo dudas”, asintió ante las expresiones de aliento y luego pidió que no le suelten la mano.

“No me larguen la mano, hay que tener la conciencia tranquila”, manifestó el presidente de los colorados, solicitando que no le dejen sin respaldo.

Dijo que hacía esta confesión ante sus correligionarios porque le ayudaron a llegar a la presidencia de la República en 2013. “Pero el acto más importante que se está dando acá en la Junta de Gobierno donde les confieso, ustedes ya me hicieron presidente de la República en el 2013. Pensé que era lo máximo. De aquí ya no hay nada más para arriba”, manifestó y recordó que sin embargo el 18 de diciembre ganó la presidencia del Partido Colorado.

El acto fue organizado por el senador Enrique Riera donde se demostró que no hay unidad en el Partido Colorado para encarar las elecciones generales.

Cartes fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos y previamente fue declarado como persona significativamente corrupta.

Su situación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), lo obligó a vender sus acciones en tres empresas a raíz de la sanción.

Asimismo, está poniendo en jaque las finanzas del Partido Colorado, que depende de préstamos para llevar adelante la campaña.

La institución partidaria solicita G. 37.000 millones en los bancos y hasta el momento no hay novedades de manera oficial.

El dirigente abdista Gerardo Soria señaló que accedió a información de la Junta de Gobierno y aseguró que cinco bancos importantes de plaza negaron otorgar créditos a la ANR. Esta información aún no fue confirmada por los tesoreros Miguel Tadeo Rojas y Fernando Ayala, que guardan silencio ante las consultas. Lilian Samaniego, quien anunció que le pediría a Cartes la renuncia al cargo, no se pronunció más al respecto y no mencionó si cumplió o no con hacer el pedido.

Cabe recordar que, tras haber sido sancionado, Cartes delegó sus funciones de administrador de la Junta de Gobierno en dos vicepresidentes, Rodolfo Friedmann y Juan Carlos Galaverna, quienes a su vez delegan las funciones operativas en los tesoreros. De esta manera, los colorados intentaban evitar que los bancos denieguen los préstamos.

Cartes, al poco tiempo de asumir la presidencia de la ANR, fue sancionado económicamente y decidió refugiarse en la sede partidaria, donde recibe a dirigentes políticos y funcionarios públicos con pronunciamientos de respaldo a su figura. Solo pueden ingresar quienes tengan el aval del equipo de seguridad de Cartes, inscriptos con anterioridad en una planilla que es revisada con mucha atención y los periodistas tienen restringido el acceso.

“Está afectado y golpeado”

El diputado colorado Pedro Alliana, candidato a vicepresidente como dupla de Santiago Peña, dijo que las acusaciones del Gobierno de los Estados Unidos afectaron a Horacio Cartes y a su familia. Indicó que igualmente recibe apoyo popular todos los días.

El legislador se refirió a los dichos del presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que pidió a sus correligionarios que no le suelten la mano.

“El presidente del partido esta recibiendo todos los días el apoyo de la ciudadanía. Tiene el apoyo popular. Está pasando por una situación difícil, él y su familia, no está debilitado, pero sí afectado y golpeado por estas injustas declaraciones que vinieron de parte de una embajada”, manifestó Alliana.

Por otro lado, aseguró que no hay preocupación en el partido por el préstamo que se debe solicitar para financiar la campaña y anunció que llegará cuatro semanas antes de las elecciones.

Se burlan de Ostfield en el acto de HC

En un acto político presidido por el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, los dirigentes desafiaron a Estados Unidos pidiendo que el embajador estadounidense Marc Ostfield se vaya del país.

“Que se vaya del Paraguay la embajadora de los Estados Unidos", expresó uno de los asistentes que vino de Ciudad del Este, ante la risa y el aplauso de todos los presentes.

Fue durante un acto organizado por el senador Enrique Riera, quien llevó a una comitiva de seguidores que apoyan su candidatura al Senado, para demostrar también su apoyo a Cartes.

De esta forma los dirigentes brindaron su respaldo al presidente del Partido Colorado, quien está sancionado por el Gobierno de Estados Unidos.

Cartes fue declarado como “persona significativamente corrupta” debido a su participación en actos de corrupción significativos y sus lazos con organizaciones terroristas. Desde que asumió en la ANR, el ex presidente se refugió en la sede partidaria y recibe respaldo de varias delegaciones de dirigentes.