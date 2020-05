En Venecia usan máscaras para simular personajes que no son, se esconden tras ellas para dar una ilusión de algo que no existe. Bailan, se disfrazan y fingen. Es la temporada ideal para simular lo que no se es pero sirve para proyectar lo que en realidad son. Más o menos eso existe con nuestra llamada reforma del Estado que lo emprende nada menos que el vicepresidente de la república quien encarna en su persona y en su accionar todo lo que requiere ser reformado. Desde acusaciones duras de corrupción hasta empleo parasitario de toda su familia se repiten contra el todos los días. Hugo Velázquez nos está diciendo que se quiere cambiar este Estado que se lleva solo en salarios el 80% de los impuestos que pagamos y que tiene un nivel de desorganización tal que en su interior solo puede campear a sus anchas la corrupción. Los empleados públicos, que han sido de los pocos que han cobrado sus salarios completos en estos dos meses de cuarentena, defienden su bastión colocándose detrás de los que menos ganan. Son como los sojeros que cada vez que se les pide que tributen más salen con el argumento que la gran mayoría de los cultivadores son minifundiarios. Argumento común en el carnaval de la función pública que debe acabar.