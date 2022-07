Carmen Maratón Martínez, con el oro a sus pies

En los Juegos de Atenas de 1896, se disputó la primera maratón olímpica, para la categoría masculina, y desde Los Ángeles 1984 comenzó la categoría femenina.

En el 2017, la fondista paraguaya bate su propio récord nacional en el Metro-Marathon de Düsseldorf, Alemania, con un tiempo de 2h35m17s, obteniendo la medalla de bronce para Paraguay. Carmen Maratón Martínez, con fuego en la sangre, hace historia en el país, consiguiendo la presea de oro en el 50° Campeonato Sudamericano de Atletismo del 2017 en Asunción, Paraguay, triunfo histórico para el país, ubicándose en el primer lugar del pódium, en la prueba de 10.000 metros.

En los XVIII Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia, del 2017, Carmen logra la medalla de bronce. La atleta también se adjudicó la presea de bronce en el Suramericano Maratón de Chile.

Ante la proximidad de Asu2022, habló la deportista, quien nos explica cómo ser runner ha transformado su vida, convirtiéndose en un ejemplo de superación, talento y dedicación que inspiró a muchos corredores, y se ha fijado la meta de obtener una nueva medalla para el país.

–¿Qué fue lo que más te apasionó de esta disciplina?

–Al entrar al mundo del running me apasionó la cantidad de personas que iba conociendo, se me fueron abriendo las puertas del mundo y empecé a traer medallas al país.

–¿Cuál es tu historia?

–Comencé a los 21 años de edad. Yo soy peluquera. Estaba trabajando en un salón de belleza y un cliente me invitó a correr la famosa Maratón de Reyes, que eran 10 km. Ese fue mi inicio y nunca más me aparté. Me enamoré de esta disciplina, superándome cada día más.

–¿Cómo es un día tuyo?

–Tengo una rutina muy intensa, me levanto a las 5:30 horas, luego del desayuno parto para el entrenamiento, puesta a punto física o corrida propiamente dicha. Regreso a las 10:00 de la mañana y me preparo para seguir practicando toda la tarde.

Llevo una alimentación muy sana; ya es un hábito. Y, en época de carreras, es inevitable perder peso, corro alrededor de 200 km semanales. ¡Lo que más me tienta son las hamburguesas y la pizza!, ¡amo lo salado!

–¿Cuál fue tu momento más difícil?

–Mi momento más duro fue el año pasado, cuando tuve una lesión muscular. Trabajé con fuerza, dedicación y determinación para lograr los mejores resultados.

Afortunadamente, ya se ha recuperado y se encuentra en forma para dar batalla en el reto de ASU2022.

Se le ilumina el rostro al hablar de su mejor recuerdo en el 2017 en el Mundial de Atletismo de Londres. Fue su primer mundial en pista y no como maratonista, donde vivió una experiencia inolvidable en donde compitió en los 10.000 metros, delante de 80.000 personas. Esto fue consecuencia de su fabulosa actuación cuando conquistó la medalla de oro en el 50º Sudamericano Absoluto, realizado en Paraguay.

–¿Cambia tu manera de relacionarte con tus amigos y tu familia ser atleta de alto rendimiento?

–Cambia el modo de compartir el tiempo con ellos. Hubo veces que pasé mi cumpleaños o Navidad volando, yendo de un lado al otro. Estas son las cosas que un atleta de alto rendimiento tiene que hacer y mi familia me apoya.

–¿Tenés alguna cábala antes de competir?

–Me encomiendo a Dios.

–¿Cuál fue tu peor pelada?

–Fue en pista, en el campeonato mundial. Recuerdo que cuando vi los championes que había llevado, me percaté de que los clavos eran muy altos y ya no tenía tiempo de cambiarlos. Así que les saqué los clavos, los arranqué rápidamente, antes que me vieran los que controlaban y… corrí sin clavos.

Con un oro histórico para el país, Carmen siente el apoyo recibido por la SND, que hace posible que atletas como ella se dediquen 100% al deporte. Esto genera un gran soporte en el área económica y de la salud del deportista, que se traduce en tranquilidad para enfocarse en su disciplina y conseguir así los mejores resultados.

–¿Qué significa para vos ASU2022?

–¡Se me eriza la piel al pensar que los Juegos ASU2022 se van a realizar en casa! ¡Me da una emoción y un orgullo!

La atleta nos comenta: “Cuando voy al Comité Olímpico Paraguayo, ¡veo la pista donde gané el oro, y me emociona! Me encanta ver todas las nuevas construcciones y puesta a punto en infraestructura”.

Actualmente se ha reacondicionado y está en construcción una nueva pista de entrenamiento y calentamiento de pavimento prefabricado de caucho Mondo.

“¡Tengo un gran recuerdo y un oro en esa pista!”.



Ella sabe lo que es ganar el oro en la pista de atletismo del Comité Olímpico. Buscará revalidar el oro sudamericano en Odesur.



El legado de Asunción 2022

“Con este evento, van a surgir nuevas promesas del deporte de alto rendimiento. En mi experiencia, escuchar el Himno y abrazar mi bandera en competencia es incomparable, ¡te estalla el pecho de la emoción! ¡Competir en casa significa sentir la energía y el palpitar contagioso de mi gente! ¡Va a marcar un antes y un después para el deporte nacional y en la manera en que nos ve el mundo!”.

Carmen Martínez lleva más de 15 años en el alto nivel. Ella comenzó tarde en el atletismo; sin embargo, se encargó de batir casi todos los récords nacionales desde 1.500 metros para arriba. Se encuentra en la etapa decisiva de su carrera y no quiere perderse el Odesur para coronar una carrera atlética fantástica.



“Cuando voy al COP, veo la pista donde gané el oro y me emociona. Me encanta ver todas las nuevas construcciones y la infra”.



2:35’17’’

es el récord nacional de Carmen Martínez en los 42.195 metros. Lo logró en el 2017 en la maratón de Dusseldorf.







Dos bronces en el boxeo

Minerva Montiel y Rodrigo Denis se alzaron con la medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos 2022, en Valledupar, Colombia.



“Tuve una experiencia inolvidable en el Mundial de Atletismo, en Londres 2017, al correr 10.000 m ante 80.000 personas”.