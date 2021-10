Carlos Manuel Vesga: “Me siento un paraguayo más”

Afecto hacia Paraguay

“Me considero un paraguayo más, por la histórica hermandad entre Colombia y Paraguay”, señala el actor en comunicación exclusiva con ÚH, haciendo, además, alusión al apoyo que Colombia expresó en su momento a nuestro país en plena Guerra de la Triple Alianza (1865-1870).

En aquel entonces, incluso Colombia ofreció otorgar la ciudadanía colombiana a cualquier paraguayo que pisara el suelo colombiano si, como resultado de la guerra, Paraguay desapareciera al haberse dividido entre los tres vencedores.

Igualmente, Paraguay es uno de los lugares que “le encantaría visitar”, expresa Carlos Manuel. “Tengo conocimiento de las misiones en Paraguay; pude ver la película La Misión, que protagonizó Robert De Niro, y soy consciente que eso ocurrió en Paraguay, de ese mestizaje musical en estas misiones. Me encantaría conocer esos lugares si aún existen”, menciona el actor.

El fútbol local es otro punto que tiene bien en cuenta, ya que desde pequeño siguió los partidos de la Selección Paraguaya. “Los colombianos siempre los tenemos presentes. Cuando era pequeño recuerdo que Paraguay era uno de esos países con el que Colombia no competía, porque era de los países que estaban en la cima. Creo que hoy por hoy la selección colombiana ha mejorado, pero cuando juega contra Paraguay sabemos que será un partidazo”, indica, sonriendo.

El actor de El Cartel de los Sapos afirma que siempre le emociona el afecto de la gente. “Trato de hacer el trabajo de la forma más honesta posible. Yo siempre tuve la sensación de que (con este filme) estábamos haciendo algo que estaba quedando como bueno. Pero definitivamente la aceptación y la reacción del público han sido emocionantes. Es arrolladora tanta bondad de la gente, en lo que nos dicen y nos escriben; es muy emocionante. Creo que nadie está preparado para recibir tanto cariño”, apunta, haciendo alusión al éxito que le toca vivir y el cariño que expresan sus fans.

PASIÓN POR LA MÚSICA

Escribir para cine y televisión, leer un buen libro y escuchar música fueron parte de la actividad que acompañaron al actor en este tiempo de pandemia. Componer o sacar alguna música que le gustaba y grabarlas en su estudio fueron también parte de su actividad.

“Afortunadamente tengo muchísimas válvulas de escape para poder expresar las cosas que me pasan. Pero, definitivamente, la música en mi caso es probablemente el vehículo de expresión preferido; a veces digo que soy más músico que actor”, refiere.

El artista indica que el tiempo de encierro obligatorio por la pandemia lo vivió respetando “con mucha seriedad” las indicaciones.

“Debo confesar que soy un poco neurótico y bastante cuidadoso desde el principio con el tema del distanciamiento social. Todo me lo he tomado muy en serio”, indica el actor, agregando que, a su juicio, aquellas personas que no se cuidan terminan siendo irresponsables frente a los demás.

para el mundo El Cartel de los Sapos: el origen está en la plataforma Netflix desde el pasado julio y hasta hace muy poco estuvo en el top 10. La serie está basada en el libro El Cartel de los Sapos de Andrés López, y se centra en la vida de los hermanos Villegas, más conocidos como Los Caballeros de Cali.

Carlos se metió en la piel del villano y protagonista Emanuel Villegas; un papel que disfrutó hacer y, según comentó, “es un villano divertido que termina siendo algo dramático”.

Vesga espera que las personas que la estén viendo la disfruten y puedan aprender y sacar una reflexión positiva de la misma.

“Espero que se la gocen, que aprovechen la serie para hacer una reflexión acerca de la vida, de este mundo, de cómo lo llevamos y cómo no siempre lo que queremos es lo que necesitamos. Hay una gran diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos, y muchas veces la ambición y la codicia nos hacen dirigir nuestras vidas hacia lugares que no necesitamos”, finaliza.



EXCLUSIVA. ÚH conversó con el actor colombiano Carlos Manuel Vesga, protagonista del éxito de Caracol y Netflix, El Cartel de los Sapos: el origen.



Ficha técnica

Nombre: Carlos Manuel Vesga

Edad: 45 años

Nacionalidad. Colombiano

Historia. Carlos Manuel Vesga Sánchez nació en Bogotá. Su profesión es arquitecto, pero se dejó tentar por la actuación. Desde pequeño estuvo vinculado al grupo de teatro de su colegio y luego, en sexto grado, se dedicó a la música, su otra gran pasión. Aplazó temporalmente sus estudios de arquitectura en Bogotá para ir a Nueva York, donde fue a estudiar en la escuela de actuación Lee Strasberg.



Premios. Mejor actor protagónico en 2011.