Cargos de ministra de Mujer y Juventud en la mira de Marito

El nombre de la actual ministra de la Mujer, Nilda Romero, se menciona que está bajo la lupa y que hay interés de algunos sectores en ocupar su cargo, que consideran es estratégico por la capacidad de movilización y el trabajo con las mujeres.

La misma está en sintonía con el equipo del senador Martín Arévalo, quien está con su proyecto para la intendencia de Asunción. Las últimas movidas responden a una jugada política para favorecer a Daniel Centurión. Juan Manuel Brunetti aceptó el cargo de ministro de Información y Tecnología declinando su candidatura a intendente para abrir camino para Centurión, el elegido el oficialismo.

Otro cambio que está en remojo es el del actual ministro de la Juventud, Felipe Salomón. Está con su proyecto político con su postulación para intendente de San Lorenzo. No responde a Concordia Colorada sino al liderazgo de su padre, el presidente del Congreso, Óscar Salomón.

Se está barajando nombrar en este lugar a un referente de la juventud que pueda posicionar al Poder Ejecutivo con miras a los planes pendientes para este sector.

bnf. Ayer se mencionó que otra movida se daría en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y se dio el nombre de Julio Ullón, quien también declinó su postulación en Asunción para apoyar a Daniel Centurión.

“Mentira. Antes de ser concejal estaba como presidente y gerente general de una entidad financiera y tengo una oferta de volver al sector financiero y tomaron eso seguramente”, explicó Ullón ayer al negar que haya planes reales de retornar a un cargo público. No se postula nuevamente para concejal, pero sí apoyará con toda su estructura al candidato del oficialismo colorado en Capital, Daniel Centurión.

El presidente de la República está barajando a quién nombrará como su nuevo asesor político en reemplazo de Centurión. Necesita de un perfil que pueda consolidar el equipo y consensuar para evitar enojos, señalaron en Palacio de Gobierno.

Tras la salida de Centurión, queda Mauricio Espínola como uno de los nexos con la dirigencia de base. Ocupa actualmente el cargo de secretario privado adjunto por lo que no se descarta que pueda finalmente asumir el rol de asesor, que es un cargo más político considerando los dos años electorales que restan.

senado. Una debilidad que no logra sortear Mario Abdo es fortalecer su vínculo con el Senado. Conversó durante mas de una hora con el senador Rodolfo Friedmann, su aliado permanente, pero quien no concuerda con el plan de Concordia por su enemistad con Horacio Cartes. Hay conversaciones con Lilian Samaniego y Óscar Salomón. Sin embargo, el senador Silvio Ovelar está distante de las jugadas luego de las últimas movidas que se dieron y se llamó a silencio, no ejerciendo la defensa del Ejecutivo como lo hizo en otro momento de fuerte crispación política.