Cardona contra el arbitraje

Miguel Cardona, presidente de Olimpia, remarcó nuevamente que el arbitraje está perjudicando las aspiraciones de su equipo, algo que lo reivindicó con números.

“Estoy presentando una nota contra el árbitro (Mario) Díaz de Vivar, a 6 jugadores nuestros expulsó. Tucu Salazar no debió ser expulsado y no nos cobraron un penal. Somos el equipo que más amarillas recibió: 57 en el torneo y 8 rojas. En la nota pedimos que no nos arbitre más Díaz de Vivar”, señaló enfáticamente Cardona en una charla larga con Fútbol a lo Grande (1080 AM).