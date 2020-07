Captores amenazaban constantemente de muerte a Tamiozzo

Contó también que había días que no consumía alimento. "Nos alimentábamos cuando ellos iban a buscar algo, porque no todos los días tenían algún lugar para comprar algo. Comíamos frutas del monte, naranja; había días en que no comía nada porque no iban a buscar algo", expresó Tamiozzo tras fugarse de sus captores.

Tras escaparse el productor llegó hasta la vivienda de la familia Duarte, quienes mientras preparaban el desayuno quedaron sorprendidos al ver al buscado Tamiozzo.

Zulma Duarte fue a la cocina y vio al hombre en el fondo de la casa; este le hacía señas de silencio; ella contó que lo encontró cansado y asustado; les pedía socorro y que lo resguarden; tampoco podía hablar, por lo que en todo momento se comunicaba a través de señas.

Duarte expresó en guaraní que el hombre pidió algo de comer y que le dieron leche. y fueron hasta la comisaría a relatar que el brasileño se encontraba en su vivienda.

Según datos recabados por la periodista de Telefuturo, Fátima Garay, el secuestrador Reinaldo Nolding circula por Tavaí. Un poblador contó que Nolding le pidió que le compre salame y cigarrillos; este por temor fue a la despensa y luego a la policía a comunicar el hecho.