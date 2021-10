Capiatá ganó y redujo la brecha en los promedios

Con esta victoria, Capiatá sigue en zona de descenso, pero solo a un punto del Deportivo Santaní, que hoy a las 9:30 (por Tigo Sports), recibe al 3 de Febrero a orillas del Tapiracuai.

Ayer, también por la fecha 31 de la Intermedia, Independiente y Trinidense igualaron 0-0 en Campo Grande, punto que frena a ambos en sus aspiraciones por posicionarse en zona de ascenso a Primera División; y favorece a los que están más arriba que van encaminando su andar a tres fechas de finalizar el torneo.

Estadio: Ricardo Gregor (local Independiente CG). Árbitro: Derlis López. Líneas: Roberto Azari y Carlos Sánchez. Gol: No hubo. Amonestados: 32’ Eric Ramos, 44’ Robert Gamarra, 63’ Marcelo Ferreira, 82’ Héctor Marecos (DT), 90+2’ Matías Juárez (IND), 45+1’ Tomás Rayer, 90+3’ Óscar Giménez (ST).

Cartelera. Hoy la fecha prosigue con el mencionado Deportivo Santaní vs. 3 de Febrero en el Juan José Vázquez de San Estanislao a las 9:30 (TV), Sportivo Iteño vs. General Caballero JLM en el Salvador Morga de Itá, también a las 9:30 (TV). Mañana: Rubio Ñu vs. Fulgencio Yegros en La Arboleda a las 16:00 (TV) y San Lorenzo vs. Tacuary en el Gunther Vogel de San Lorenzo a las 19:00 (TV).



Posiciones

General Caballero JLM 64 (campeón y ascendido), Resistencia 54, Tacuary 49, Spvo. Ameliano 47, Trinidense 46, 3 de Febrero e Independiente CG 44, Atyrá FC y San Lorenzo 43, Fernando de la Mora 42, Guaraní de Trinidad 38, 2 de Mayo y Rubio Ñu 36, Sportivo Iteño 35, Deportivo Santaní 34, Deportivo Capiatá 33, Fulgencio Yegros y General Díaz 21 puntos.



Promedios

General Díaz ya está descendido a la Primera B con un promedio de 0,677 (21 puntos en 31 partidos), Fulgencio Yegros es penúltimo con 0,955 (86 puntos en 90 juegos) y Deportivo Capiatá, antepenúltimo, con 1,064 (33 puntos en 31 juegos). Por encima están Deportivo Santaní con 1,133 (34 puntos en 30 partidos) y Sportivo Iteño con 1,166 (105 puntos en 90 juegos).