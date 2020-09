Capasu pide que haya más imputados por contrabando

“Vemos con excelentes ojos los trabajos (que se están haciendo desde la Unidad Interinstitucional Anticontrabando); es auspicio todo lo que sea mejorar las incautaciones versus los meses anteriores”, manifestó a la consulta sobre cómo percibe el sector supermercado las incautaciones de los últimos días.

Al tiempo de indicar que siempre será bueno aplicar todo el rigor de la ley contra los productos que lleguen al país sin documentación respaldatoria, el titular de Capasu dijo que esa práctica de contención debe ser concretada por mucho tiempo y en la misma fuerza que desde hace unas jornadas.

“También la justicia debe acompañar estas acciones, metiendo presos a los criminales; estamos siguiendo de cerca las imputaciones fiscales a los dueños de esas millonarias incautaciones”, destacó.

El fondo de problema, a criterio de Sborovsky, es el despliegue que se realiza en las incautaciones, instancia que no siempre es acompañada por la acción de la Fiscalía, ya que si este estamento estatal no realiza su trabajo, no sirve que haya allanamientos ni operativos, según mencionó.

Por eso es que desde Capasu se insta a la Fiscalía a que impute y se pueda procesar a los involucrados en esas incautaciones.

Consultado sobre los rubros que siempre ingresan de manera irregular y perjudican a la industria nacional y la comercialización formal de los mismos, afirmó que aceite y azúcar son los que más ingresan sin documentos respaldatorios.

Pero también en los últimos meses ingresó bastante pasta dental, para lo cual pidió que las autoridades también estén alertas; ya que la proliferación en el mercado de este segmento ingresado de contrabando es “monstruosa”, según dijo. “Eso atenta contra la competitividad en la que compramos de representantes e importadores legales, quienes dan trabajo”, enfatizó.

Uno de los operativos más sonados es el que se dio recientemente en las inmediaciones del Mercado de Abasto, oportunidad en que más de 30 toneladas de cebollas fueron incautadas con intervención del Ministerio Público y las fuerzas públicas que conforman la Unidad Interinstitucional Anticontrabando.

Cero tolerancia al contrabando es el lema enarbolado por las unidades que controlan los puntos de entrada al país, además de otras zonas donde hay comercialización.