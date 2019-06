CAP celebra el plan financiero, pero exige las garantías

“El plan es complementario e importante. Desde el año pasado, venimos sintiendo este bajón en la economía, que tiene razones regionales y locales. Es muy importante la inversión en obras públicas, por la inyección de dinero que va a poner en la economía local y por la necesidad, este es un país en desarrollo. Estamos en deuda, es muy oportuno hacer las obras ya. Son USD 1.000 millones que irán a ese destino”, destacó.

Aseveró que el sector privado está haciendo su parte, pero que no puede desempeñarse adecuadamente si no hay rutas, caminos de todo tiempo ni si persisten los problemas de infraestructura. El empresariado espera que este anuncio no quede solo en promesas, sino que se cumpla en tiempo y forma, destacó el ejecutivo.

“Estamos en un periodo depresivo. Esto va a ayudar a que el mercado se mueva de otra forma. Pero los países sin infraestructura adecuada, no se pueden desarrollar. Este dinero no es solo para este momento económico, es lo que Paraguay necesita de todas maneras. Ojalá esto no se demore con toda la parafernalia estatal. Desde el año pasado venimos advirtiendo esto. Se tardó demasiado en asumir que teníamos una lentitud económica”, apuntó.