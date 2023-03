La precaria infraestructura en la que se encuentran las calles y la falta de alternativas de transporte que faciliten a los ciudadanos poder movilizarse sin tener que sacar su vehículo son los principales motivos por los cuales crece el parque automotor.

Según los datos de la Dirección de Registro de Automotores contabilizados hasta febrero de 2023, en Asunción hay un total de 490.369 vehículos registrados y un total a nivel país de 2.844.243, de los cuales el 47,2% está concentrado en la capital.

El arquitecto Ricardo Meyer expresó que el Estado y el Viceministerio de Transporte deben planificar un sistema de transporte público eficaz que tenga cobertura en áreas en donde no llega el servicio.

El experto consideró que la problemática de Asunción y el caos en el tráfico es que no avanzan proyectos como el Metrobús, como el tren de cercanías y que no se mejore el servicio de transporte público y, por ende, no hay alternativas.

“En primer lugar, se debe mejorar el transporte público, en el microcentro se deben habilitar más sendas peatonales y se debe limitar la movilidad con el transporte particular. Se debe fomentar el uso del transporte colectivo”, destacó.

Agregó que para que una ciudad funcione se debe implementar un sistema multimodal con varias opciones de transporte público.

“La ciudad debe contar con un sistema multimodal con varias opciones de transporte para los ciudadanos como tranvías, trenes subterráneos, metrobuses y trenes de cercanía, con el fin de interconectarse en varios puntos del país y apostar por una ciudad más dinámica”, refirió el profesional.

estadísticas. Las estadísticas señalan que en la capital hay un total de 180.848 automóviles, 49.609 camionetas, 14.409 camiones, 1.900 buses, 76.686 motocicletas y un total de 161.706 transportes varios.

De acuerdo con el registro de la Municipalidad de Asunción, a la capital ingresan diariamente unos 600.000 vehículos. Alrededor de 500.000 personas residen en la capital y entran a Asunción unas 2.000.000 de personas que utilizan varios medios de transporte, llegan desde otras ciudades de Central o el interior.

En tanto, el Departamento Central encabeza el listado con 816.417 vehículos matriculados actualmente.

La ciudad debe contar con un sistema multimodal con varias opciones de transporte para los ciudadanos. Ricardo Meyer, arquitecto.

2.844.243 es la cantidad total de los vehículos registrados en el país según la Dirección de Registro de Automotores.

490.369 vehículos están registrados en Asunción a febrero del 2023, según datos del Registro de Automotores.