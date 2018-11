Canillas consigue que jueza pida el desafuero de Desirée

En el documento se especifica que tiene que ver con la presentación de una querella criminal autónoma promovida por el cartista Luis Fernando Canillas Vallejo.

La acción cuenta con el patrocinio de los abogados Mario Aníbal Elizeche y Luis Fernando Olmedo Ortiz.

Esta presentación tendría entrada oficial ya en la sesión extraordinaria de hoy, en Senado, pero la reacción de la senadora no se hizo esperar.

En su cuenta en redes sociales hizo pública la notificación del pedido.

“Piden mi desafuero, impulsado por Canillas. Voy a pedir votos a favor, obvio”, tuiteó la legisladora.

“Pero mi demanda por dichos corpóreos está cajoneada. Y sigo en la causa del magnicidio hace tres años”, reclamó Masi.

“Ya sabemos quiénes manejan, como siempre la Fiscalía y el Poder Judicial. Nada raro”, ironizó.

“Que vengan de a mil las querellas. No me callo, no me callan. Eso sí, advierto a todos, la querella es por dichos en el Twitter. Para que no los tomen desprevenidos”, fue la advertencia de Masi a sus colegas.

en la mira. Canillas prácticamente declaró la guerra a la senadora, y su primera acción tenía que ver con unos chats de un grupo de WhatsApp, en el que supuestamente planeaban un magnicidio contra el entonces presidente Horacio Cartes.

El allegado al ex mandatario denunció a la senadora ante la Fiscalía.

Posteriormente, el propio Canillas protagonizó un video que se hizo viral en el que utiliza un corpóreo de Masi a quien descalifica utilizando todo tipo de insultos.

La legisladora decidió accionar, pero hasta el momento, según la misma, la denuncia no avanza en la investigación.

Un video con las mismas características grabó Canillas con el corpóreo del actual presidente Mario Abdo.

Canillas ostentaba en ese entonces un cargo como asesor jurídico con un jugoso salario en la Entidad Binacional Yacyretá, y una vez que asumió Marito quedó fuera.

el trámite. Una vez que el oficio de la jueza sobre el desafuero tenga entrada oficial en el Senado, entonces se deriva a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que emita un dictamen.

En la Cámara Alta se precisan de 23 votos para lograr el desafuero.