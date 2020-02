Candidato a la Corte Suprema niega “copiatín” en examen

“El examen era de selección múltiple, con una pregunta y cinco respuestas posibles, y cuando yo ya estaba pasando la última parte de la planilla en limpio, ahí me llama una persona de hacia atrás, que tampoco sabía quién era, porque cuando entramos nos llamaron por lista y nos ubicamos cada uno en su lugar respectivo”, manifestó el magistrado en entrevista con radio Monumental 1080 AM.

Según manifestó Romero, supuestamente, el candidato Rodríguez Kennedy tuvo un inconveniente con el bolígrafo que utilizaba para marcar las respuestas durante el examen de conocimiento que se realizó en la Escuela Judicial, y consistía en preguntas sobre algunas leyes y la Constitución Nacional.

“Cuando me llamó por mi nombre primero no entendí, me desconcentró también, por eso hice un giro, y no escuché lo que me dijo, entonces volvió a llamarme, y volví a girar, y le pregunté qué pasaba, entonces me respondió que ya solucionó”, expresó Romero.

Señaló que luego del examen Rodríguez Kennedy le llamó a contar que había tenido un problema con su bolígrafo y que vio uno debajo de su silla, por eso le llamó, y que no podía haber soplado a dicho candidato porque se encontraba delante de él.

“Jamás voy a cometer el error de soplar o copiar, yo sabía que se estaba filmando, puedo asegurar que no hubo ninguna irregularidad”, se defendió ante la viralización del video en redes sociales.