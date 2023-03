Candidato insta a la participación para conquistar cambios

“Queremos acceder a una banca en el Senado para impulsar medidas legislativas. Se deben establecer condiciones más favorables para las Mipymes, el emprendurismo, en el entendimiento de que constituyen cerca del 95% de las empresas constituidas. Además dan empleo a más del 60% de la población”, dijo. Añadió que entre sus propuestas también está la de acompañar a los pequeños productores y criticó al Ministerio de Agricultura por no salir al rescate de miles de compatriotas que además de no tener mercados no tienen los implementos agrícolas necesarios para producir.

Otra preocupación suya es la de los migrantes. Se comprometió en impulsar desde el Congreso a que se tenga dos representantes en el legislativo que se dediquen exclusivamente a este sector.

Su lema Ahora nosotros parte del hecho de que considera que política requiere “de sangre nueva”. Considera que será clave la participación. “Invito a los jóvenes a que con su participación posibiliten el cambio. Esta es una oportunidad, la coyuntura nos invita a participar. Si queremos algo diferente y tener nuevos resultados optamos por cambiar”, dijo en el sentido de que la participación es la única forma de castigar a los de siempre.