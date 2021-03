Canciller llama “embuste” a supuesto operativo para traer vacunas chinas

Ni “una esquela” recibió la Cancillería por parte de representantes de la Cámara Paraguaya- China de Industria y Comercio sobre un ofrecimiento para la adquisición por el sector privado de vacunas de origen chino contra el Covid-19, fabricadas por Sinovac.

Después del fin de semana de silencio, el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides habló ayer con varios medios para refutar que el operativo para acceder hasta a 14 millones de dosis del biológico chino se trabó por disposición de la Cancillería, tal como expresó José Martínez, representante de la referida Cámara el viernes último. “Eso es un embuste. La Cancillería paraguaya no recibió ni una esquela de cara a la comercialización con la China”, expresó y habló de murmuraciones y medias verdades las que se propagaron sobre la materia. Por lo tanto, Cancillería “no puede prohibir ni autorizar algo que nunca recibió”. Las negociaciones con China podrían iniciarse si se recibe una nota oficial de Sinovac al Estado paraguayo y esta al mismo tiempo obtenga un dictamen favorable de la Dirección de Farmaco-Vigilancia, resaltó. “Pero no eso de te vamos a regalar 14 o 12 millones de dosis (...)”, expresó su duda. Además, ni países como Brasil o Argentina, donde estuvo de visita la semana pasada, que tienen relaciones diplomáticas con China tienen ese tipo de ofrecimiento. “Eso para mi es una duda que tiene que ser despejada”, agregó. En un comunicado, la Cancillería destacó también ayer la existencia de “versiones infundadas e interesadas” que circulan sobre el tema y expresó “serias dudas” sobre la autenticidad de las representaciones de las empresas, intermediarios y otros actores privados “que alegan una supuesta representación de la República Popular de China o de laboratorios de dicho país, para la provisión de vacunas contra el Covid-19”. Algunos de estos oferentes, “que no revisten carácter oficial y cuya legitimidad o vinculación con el Gobierno de la República Popular de China no está demostrada”, condicionarían la soberanía del Estado paraguayo al insinuar la ruptura de relaciones con la República de China (Taiwán) como requisito para la compra de las vacunas a la República Popular de China. “Este impropio condicionamiento no encuentra justificación alguna, atendiendo a que el intercambio comercial entre el Paraguay y China es normal y fluido”, pese a la falta de relaciones diplomáticas, postuló. Acevedo anunció la llegada este fin de semana de un primer lote de 100 mil dosis de una donación de 200 mil vacunas que realizará la India al Paraguay y en semanas más, de otras 400 mil donadas por Qatar. Además, el Gobierno está tratando de hallar una vinculación directa para adquirir las vacunas de Pfizer en Estados Unidos.



Nuevo virus del siglo



Donaciones. De India y Qatar llegarán al país, 600.000 dosis, según el ministro.







Hay un compromiso de donación de 200 mil vacunas de India y en las próximas 48 horas vamos a saber cuándo y cuánto llegarán las de Qatar.

Euclides Acevedo,

ministro del Exterior.