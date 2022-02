Cancelan sesión y donación de tierras queda en suspenso

El argumento para la suspensión fue por falta de seguridad y para evitar supuestamente enfrentamientos entre ciudadanos.

POSICIONAMIENTO. El concejal Saturnino Ferreira, vicepresidente de la Junta Municipal, considera que es irrelevante el argumento ya que hace tiempo se superó esa etapa de conflictos entre los pobladores y que no se ajusta a la realidad de la situación actual en Puerto Casado con relación a la lucha por la tierra.

La suspensión fue cuestionada por una mayoría de ediles que se preparaban para participar de la sesión de la Junta Municipal.

Con sorpresa recibieron la nota los concejales, Saturnino Ferreira; que es el vicepresidente de la Junta Municipal, Claudio Martínez, Óscar Duré, Mirna Cuevas, María Cabrera y Félix Cantero.

Pese a las insistencias, no pudieron reunirse en sesión por falta de quórum porque para el efecto necesitaban el dos tercio que significa, 8 legisladores para hacer el tratamiento del veto.

Según el intendente Hilario Adorno, estos ediles se pronunciaron a favor del veto alegando la falta de respaldo en su petición de Atenil SA que no presentó los documentos correspondientes a la nueva administración y que de la anterior (Yudith Ferreira de Medina) no quedaron archivos.

“En el 2020, en tres meses, prometieron titular todas las casas, sin embargo resulta ser de nuevo un engaño para los pobladores. Pasó mucho tiempo y aún no hay nada. Hace 21 años que viene prometiendo donar tierras habiendo una ley de donación de 30.000 hectáreas para los casadeños y aún no cumplen y ahora aparecen con otro proyecto, esta vez buscando una ordenanza”, criticó el intendente de Puerto Casado. Reiteró su posición de no ceder a maniobras que provienen de la Secta Moon.

CONTEO. Los votos a favor del veto del intendente Hilario Adorno cuentan con mayoría de 6 concejales. Hay aparentemente 5 votos por el rechazo del veto y un edil ausente con permiso.

Para el rechazo se necesitaba el dos tercio de los 12 legisladores, es decir 8.



Atenil defiende plan de titulación

Atenil S.A. en un comunicado previo a la sesión insistió en que la finalidad del proyecto es “regularizar la situación de las familias y viviendas que ya se encuentran en la zona desde hace años. Beneficiará en total a 365 familias de manera directa, y tendrá un impacto social y económico en más de 2.500 personas”.

En su momento, el presidente de la firma Atenil, Diego Puente, dijo no se entiende la actitud del intendente Hilario Adorno y que se trataría de una cuestión más bien política.

En el caso de que no se apruebe la ordenanza se verán afectadas unas 100 familias que quedaran sin título y solo a los restantes se les entregará, pero lo ideal es que sea para todos los que fueron censados que son 365, señaló.

El presidente de la empresa Atenil aclaró que el plan de donación es nuevo y que no se contrapone a las anteriores donaciones del año 2.007, que es de la 30.000 hectáreas, y otros que ya habían sido otorgados al municipio por Carlos Casado S.A.