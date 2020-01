Canadá y EEUU tienen indicios de derribo de avión con misil de Irán

Con 63 fallecidos, Canadá es el segundo país que registró más víctimas en ese suceso, después de Irán, que tuvo 82, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no descartó que el aparato pudiera haber sido abatido “por error” por un misil iraní.

“Tenemos inteligencia procedente de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestra inteligencia. Las pruebas indican que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní”, explicó Trudeau en Ottawa.

El accidente se produjo poco después de que la República Islámica lanzara más de una decena de misiles balísticos contra dos bases militares en Irak empleadas por las fuerzas de EEUU, en represalia por el asesinato el pasado 3 de enero del poderoso general iraní Qasem Soleimani en una operación militar estadounidense en Bagdad (Irak).

INVESTIGACIÓN. Trudeau agregó que la información preliminar que posee Canadá “refuerza la necesidad de una profunda y completa investigación” y exigió a Teherán que permita el acceso a su territorio de investigadores canadienses, ya que hasta ahora no lo hizo.

El ministro de Exteriores de Canadá, Francois-Philippe Champagne, solicitó a su homólogo iraní, Mohamed Yavad Zarif, que su país forme parte de la investigación y que funcionarios canadienses puedan acceder a Irán para brindar servicios consulares. Canadá rompió relaciones diplomáticas con Irán en 2012, después de que la legación diplomática británica en la capital iraní fuera atacada.

Los intereses canadienses en Irán están representados por la embajada italiana en Teherán. Champagne transmitió a Zarif que “Canadá y los canadienses tienen muchas preguntas que necesitarán ser respondidas”.

TRUMP. Mientras, en Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó que Irán pudo ser la causa del accidente: “Alguien pudo haber cometido un error en el otro lado, no (fue) nuestro sistema. No tiene nada que ver con nosotros”, indicó desde la Casa Blanca. “Algunas personas dicen que fue (un fallo mecánico). Personalmente no creo que sea eso”, afirmó Trump, quien subrayó que el avión volaba “en un vecindario hostil”. “Tengo mis sospechas. No quiero decirlo. Es algo trágico”, destacó.

Espera que las autoridades iraníes entreguen las cajas negras a Boeing, Francia o a algún otro país para esclarecer las causas del accidente. Medios de EEUU publicaron ayer que los servicios de Inteligencia del país creen que Irán derribó con misiles el aparato, posiblemente por error.