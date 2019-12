Campesinos exigen la destitución del presidente del Indert

Campesinos de diferentes departamentos llegaron hasta la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para acercar sus distintos reclamos sobre irregularidades, pero no fueron recibidos por el presidente Mario Vega.

Anunciaron que pedirán la destitución del titular del Indert porque supuestamente no conoce la problemática del campo y no resuelve los conflictos existentes. Adelantaron que se reunirán con el presidente de la República Mario Abdo Benítez para hacer la solicitud y proponer el nombre de Nathalia Caballero, ex directora de Asesoría Jurídica.

El dirigente Miguel Ferreira, del Movimiento Agrario Paraguayo, dijo que también pedirán la eliminación del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), por considerar que se trata de una institución “privada” que interfiere con las funciones propias del Indert. Indicó que solo trunca los tramites de los campesinos para evitar que se regularicen las tierras.

Por su parte, el líder campesino Cleto Bustamante, de Itapúa, acusó a las autoridades de planificar el cierre del Indert y aseguró que con esa tarea fue nombrado Vega recientemente. Recordó que el senador Fidel Zavala había manifestado que esa institución no era útil para lo que fue creada y que debía ser eliminada.

El grupo de dirigentes campesinos presentaron varios documentos sobre irregularidades de tierras públicas como falta de títulos o doble titulación, ocupación ilegal, falta de mensura, entre otros. Denunciaron que Vega no les recibe y que incluso muchos expedientes avanzados se extraviaron.

Mario Vega asumió recientemente el cargo de presidente del Indert, en reemplazo de Horacio Torres, que se vio obligado a renunciar luego de un escándalo por coimas en la Dirección de la Región Oriental. Dos personas están siendo procesadas por el caso.