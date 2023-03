Camioneta de la Presidencia circula sobre bicisenda de Asunción

video.mp4 Video: Twitter @juanvillalbapy.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el director de la PMT, @JuanVillalba, manifestó su indignación y lamentó no poder aplicar una multa a este tipo de acciones porque la ley no lo permite. Solo queda exponer su mal actuar con la circulación del video. "¡Me pica todo que les quiero multar, pero la ley no me permite! Entonces queda solo el escrache! Badulaque! @PresidenciaPy", fue lo que escribió.