Caminos intransitables en San Pedro

Cinco escuelas de la zona no pueden desarrollar clases, ya que los docentes no pueden llegar a sus instituciones a causa del mal estado de los caminos, y del puente sobre el arroyo Piray, que ya cumplió su vida útil y sus maderas están carcomidas; pero aún así y bajo riesgo se lo sigue utilizando al no tener otra opción.

Según los pobladores se llegó a este extremo por la falta de un buen trabajo de reparación y principalmente la falta de canalización y colocación de alcantarillado, lo que hace que tras cada lluvia, los caminos se inunden dejando a las comunidades aisladas por varias semanas.

El intendente municipal de General E. Aquino, Jorge Céspedes, reconoció el hecho, pero dijo que el Municipio no cuenta con los recursos suficientes para poder solucionar definitivamente el problema, e indicó que con la ayuda del MOPC se puede hacer un trabajo de envergadura porque solo con perfilada no se soluciona. C.A.