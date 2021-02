Camino abierto para el Legendario, mientras Libertad ajusta líneas para el debut copero

Con la Copa Libertadores en marcha y una programación internacional que va entrando en desarrollo con el estricto control sanitario impuesto por la Conmebol, Guaraní apareció en escena goleando 4-1 al Royal Pari y aguardando sin apremios el partido de vuelta a verificarse en cancha de Sol de América, el próximo miércoles a las 21:30. Gustavo Costas se mostró más que satisfecho, no podía ser de otra manera, puesto que la diferencia le permite prácticamente clasificarse a siguiente fase para enfrentar al Atlético Nacional de Colombia, uno de los más fuertes de su país y conocedor de dos títulos de Libertadores en los años 1989 (ganándole la final, por penales, a Olimpia) y 2016 definiendo con Independiente del Valle. Además, obtuvo la Recopa en 2017 y cediendo por la tragedia de Chapecoense el título de Sudamericana en 2016. Actualmente dirige a este equipo cafetero Alexandre Guimaraes, nacido en Brasil con carta de nacionalización costarricense. En cuanto hace a su campeonato local, los números no le son favorables puesto que está rezagado en la posición, siete pendiente de un juego postergado. Lidera el Deportivo Cali, seguido por el Tolima. De todas maneras, lo que viene para el Aurinegro es mucho más fuerte que su rival de turno, el Royal Pari de Santa Cruz.

En cuanto hace a la recompensa económica, la institución de Dos Bocas percibirá por el encuentro de local en esta fase la suma de 350.000 dólares y como está el panorama todo hace conducir a embolsar USD 500.000 por su segunda presentación; esto significa muy buen dinero para mover las dos primeras piezas de la competencia. Futbolísticamente, el Aborigen está motivado, tiene carácter y fuerza y como antecedentes de la edición anterior podría reeditar en esta oportunidad. Está claro que le sienta bien el clima copero al Legendario y dispuesto, según se percibe, a una total entrega. A días del debut Libertad, de plantel frondoso pero con importantes bajas por Covid, se pondrá en exhibición el 10 de marzo enfrentando al ganador de la llave Liverpool de Uruguay vs. Universidad Católica de Ecuador, que se enfrentarán pasado mañana en choque de definición. En el cotejo de ida ganó el cuadro uruguayo 2-1 y tomará todos los recaudos en la vuelta para enfrentar a su adversario, que tendrá como aliado la altura de Quito. La escuadra dirigida por Daniel Garnero, primero, jugará en carácter de visitante, definiendo el 17 de marzo en el estadio Defensores del Chaco. Tal como hemos apuntado más arriba la conformación hoy se hace en base a lo disponible por el golpe del Covid, aunque aguardan en Tuyucuá poder contar con la mayoría para el duelo internacional. La apuesta hecha por la dirigencia albinegra apunta a una gran gestión en la Libertadores y no escatimó esfuerzos en contratación de jugadores dándole incluso también oportunidades a chicos de la casa. Haciendo memoria al 2020, Libertad quedó fuera de la lucha por el título ante Palmeiras, que a la postre fue el campeón continental. Conocidos frente a frente En tanto, por la Sudamericana y en dos semanas más chocarán representantes paraguayos entre sí. El 17 de marzo se verán Nacional – 12 de Octubre y ese mismo día River Plate – Guaireña. La vuelta está prevista para el 7 de abril en una lucha interna donde los rivales se conocen sobradamente. El de más historia en torneos de la Conmebol es Nacional, que alcanzó su pico en el 2014 quedándose con el vicecampeonato de la Libertadores tras perder con San Lorenzo de Almagro 1-0. La otra cara es Guaireña, que hará su debut internacional por una campaña exitosa y meritoria del año pasado. El estipendio que recibirá cada uno de los competidores es de USD 225.000 de entrada y en caso de avanzar, ya en fase de grupos, embolsarán USD 900.000, cifra más que valiosa para fortalecer su economía. En las puertas de las Eliminatorias El mes de marzo será capital para las selecciones que participan de la clasificatoria a Qatar. El programa se avecina y los técnicos ya tienen evaluados a los jugadores que entrarán en disputa. Por el lado paraguayo, Eduardo Berizzo recorre las canchas teniendo el panorama a la vista de la gestión de los futbolistas. Bien sabemos que el DT argentino es renuente a modificar esquema y convocados, aunque preocupan los casos de Balbuena y Almirón, quienes están en el fútbol inglés y que por disposición de su gobierno las medidas son estrictas en el orden sanitario y hasta podría poner reparos para que los clubes cedan a los jugadores citados. En ese sentido, Conmebol ya realiza trámites con el balompié inglés buscando una salida a tan espinoso problema. De todas maneras es certamen FIFA y este organismo ya tiene conocimiento de la posición británica, que condiciona la vuelta de los convocados tras los partidos con un aislamiento de diez días. Veremos cómo se destraba el impase actual. ¿Con público? No se descarta que la Copa América pueda jugarse con público, permitiendo el 30% del aforo de los estadios en los cotejos a verificarse en tierras argentinas y colombianas. Este es el interés actual del máximo organismo del continente que ya lo anticipó entre sus principales intenciones. De todas maneras habría que ver para junio como está el panorama de la pandemia, que no cesa por ahora. Por otro lado, se dio a conocer que no podrán estar en el torneo sudamericano los invitados Qatar y Australia, que deberán cumplir el calendario clasificatorio de Asia. Vale la pena recordar que Paraguay enfrentará a Bolivia en Mendoza, a Argentina en Buenos Aires, y a Chile y Uruguay en Santiago del Estero. Consignemos que antes de este evento se disputarán las fechas siete y ocho de las Eliminatorias, donde la Albirroja medirá a Uruguay y Brasil. Se avecinan encuentros muy duros para una agenda cargada y con tremendas emociones.