Camas de terapia en Itauguá e Ineram con 90% de ocupación

Para dar un panorama de lo que se vive actualmente, en comparación con enero del año pasado, las consultas en Urgencias tuvieron un incremento del 27%, detalló el doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud.

El mes de enero registró una ocupación del 64% de camas convencionales con pacientes respiratorios, siguió detallando.

“En terapia intensiva todavía no cerramos los números a nivel nacional. Pero nuestros hospitales respiratorios, como Ineram y el Nacional de Itauguá, están entre 90 y 91% de pacientes respiratorios”.

POLIVALENTES

En lo que corresponde a los pacientes con enfermedades no respiratorias, el porcentaje de pacientes en las UTI siempre está alrededor del 95 a 97%, comentó el viceministro de Salud.

“Hay que mencionar que muchos de los pacientes que son sometidos a cirugías complejas requieren de terapia”, señaló.

A ellos se suman los pacientes de Urgencias, politraumatizados que ingresan, los que padecen pancreatitis aguda, o quienes tuvieron infarto del miocardio.

“Son los pacientes polivalentes los que permanentemente tenemos entrando y saliendo de nuestras terapias”, subrayó.

Dependiendo de los días, la carga de los servicios en este grupo se da de distintas maneras. Desde el viernes hasta el martes incluso los accidentados en el tránsito llevan la delantera.

En otros días los que han padecido un infarto agudo del miocardio llegan hasta los hospitales. También aparecen los que padecen de diabetes. Por tener un tratamiento irregular sufren una descompensación.

Otro grupo importante son los que acuden para cirugías, como los que tienen que someterse a una intervención neurológica a causa de un tumor. También para operaciones abdominales complejas.

PARTICULARIDAD

Como era de esperarse, los lugares destinados a los pacientes con afecciones respiratorias son ocupados mayormente por Covid positivo.

El referente del Ministerio de Salud Pública comentó un hecho llamativo que se viene dando últimamente: personas que van a realizarse cirugías resultan ser un caso más de Covid-19.

“Estamos viendo en varios centros asistenciales que muchas personas que ingresan para una cirugía, por ejemplo, una embarazada, dan positivo al realizarse el hisopado. Entonces ya directamente engrosan la lista de positivos. Esa es la particularidad que se está viendo”, indicó.

Mencionó que entre los casos positivos se encuentran personas que manifiestan síntomas leves de la enfermedad. La mayoría de ellos están vacunados con dos dosis.

Agregó que aunque no tiene una cifra exacta, son números altos. Sin embargo, la cantidad no es como la que se dio en la segunda ola.

Un punto de apoyo para cubrir la demanda actual es el de los sanatorios privados. Como Salud está cumpliendo con el pago de su deuda, los centros asistenciales dan la posibilidad de internar pacientes del sector privado, comentó el viceministro.

“La mayoría son pacientes que consultan en un centro asistencial privado, entonces optan por quedarse ahí. Algunos aceptan trasladarse al sistema público”, especificó Martínez.

A pesar de la situación que se vive actualmente, donde la cantidad de pacientes es alta, aún no se llega a los niveles que se dieron sobre todo en mayo o junio, aclaró el funcionario de Salud Pública.

Hablando en porcentajes de ocupación de camas, comentó que el 60% corresponde a polivalentes y el 40% a personas con Covid.

Muchas de las personas que llegan a las Urgencias tienen un estado crítico de salud. Dichos pacientes están alrededor de los 55 años y tienen enfermedades de base.

Martínez recuerda que todo el mes de febrero los pacientes seguirán yendo a los hospitales.

Admitió que es difícil aventurar un pronóstico para decir que se volverá nuevamente a una saturación del sistema.

598.170 casos de coronavirus se han confirmado en el país desde 7 de marzo del 2020.

17.476 es el número total de muertes que la pandemia está dejando en Paraguay, luego de 22 meses y 13 días.

67.533 es la cantidad de casos activos de Covid-19 en todo el territorio nacional.

Clínicas: Realizarán cirugías programadas con normalidad

Pese a la situación epidemiológica actual reflejada en el aumento significativo de contagios por Covid-19, el Hospital de Clínicas inició el 2022 sin cancelación de las cirugías programadas; las realizan de manera regular, pero con los protocolos sanitarios reforzados.

“A raíz de la gran demanda de procedimientos quirúrgicos con que contaban las diversas especialidades, cancelarlos no fue una opción viable”, explicó la Dra. Ana Collante, jefa del Pabellón Quirúrgico Central del Hospital de Clínicas de la FCMUNA.

Mencionó que en conversación con las autoridades se decidió no suspender las cirugías programadas. “Se tomó esta decisión porque teníamos muchas personas en lista de espera que se venía posponiendo desde que inició la pandemia, y cuando se reactivaron los quirófanos a mediados de setiembre, se extendió esa lista de espera”, aseveró.

El Pabellón Quirúrgico Central del Hospital de Clínicas cuenta con quirófanos exclusivos para pacientes con cuadros respiratorios e intervenciones de urgencias. “Se aísla un quirófano específicamente para esa eventualidad”, destacó la Dra. Collante.

Se cuenta además con quirófanos para las urgencias y seis para las cirugías programadas. Cabe resaltar que en la lista de las cirugías programadas hay unos 30 pacientes, de los cuales en promedio de cuatro a cinco no se realizan ya que presentan cuadros respiratorios o Covid-19.

Dentro de las programadas también se cuenta con las cirugías complejas, que son las cardiacas y las neurocirugías cuyo lapso de trabajo en quirófano es más extendido de acuerdo a la complejidad de la intervención.

Las cirugías de urgencias son aproximadamente 10 por día; entre los requisitos para que el paciente acceda a dicho procedimiento se contempla que tenga un test de PCR negativo.

50 muertes y 3.740 casos

El Ministerio de Salud Pública cerró otra jornada con 50 muertes, con 207 internados en UTI y una pequeña disminución de positivos.

El reporte detalla que los 3.740 nuevos contagios de las últimas 24 horas fueron detectados en 12.481 muestras analizadas. La cifra total de casos desde marzo de 2020 totaliza 598.170 y de muertes 17.476. Entre los fallecidos, del grupo etario de 0 a 19 años se registraron 3 muertes, ninguno estaba vacunado; de 20 a 39 años, dos muertes, uno con dosis completa y otro no vacunado; de 40 a 59 años, 10 (2 dosis completa, 1 dosis incompleta, 7 no vacunados) y 60 años y más: 35 (10 dosis completa, 5 dosis incompleta, 20 no vacunados).

Discriminados por sexo, 29 de los muertos fueron del sexo masculino y 21, femenino. Proceden de Alto Paraná, Asunción, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes y San Pedro.

Ayer 1.135 personas estaban hospitalizadas, de las cuales 207 se encuentran recibiendo atención en alguna Unidad de Terapia Intensiva del sistema de salud. De estos pacientes en UTI, 90 no están vacunados, 72 tienen dosis completa y 45 cuentan con dosis incompleta.

Desde hace unas seis semanas, los número epidemiológicos registran un aumento. La curva de contagios se dispara y con ello la cantidad de internaciones y de fallecimientos. En enero, Paraguay registró más de 115.000 positivos, la mayor cantidad en los dos años de pandemia.