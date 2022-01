Camaristas estudiarán el recurso de González Daher

Hay que recordar que el pasado 30 de diciembre la fiscala Natalia Cacavelos le imputó a RGD por quebrantamiento del depósito en grado de instigador y por extorsión en grado de autor, por el caso de los cheques hurtados del juzgado de Humberto Otazú.

Ante esto, la defensa presentó un incidente de nulidad de la imputación, y al mismo tiempo, apeló la resolución que admitió el caso, y fijó para ayer jueves la audiencia de imposición de medidas.

El juez Gustavo Amarilla rechazó el recurso de la defensa, pero le dio trámite a la apelación, por lo que remitió ayer el expediente al Tribunal de Apelación de feria.

Los camaristas tienen un criterio distinto a los anteriores miembros del Tribunal de feria, que habían rechazado estudiar este tipo de recursos porque no eran medidas cautelares ni garantías constitucionales.

Con ello, ahora, se estudiará el recurso de la defensa, y el caso será destrabado.

Paralelamente, ayer, uno de los fiscales de la causa, Néstor Coronel, contestó el incidente de nulidad que promovió la defensa contra el pedido de anular la imputación. Solicitó su rechazo.

No obstante, este incidente no podrá ser resuelto hasta tanto el Tribunal de Apelación de feria no destrabe la causa.