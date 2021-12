Cámaras del rubro de juegos de azar repudian proyecto de ley

Mencionan que solicitaron ser escuchados en reiteradas ocasiones, pero no tuvieron respuesta a todas las notas a través de las cuales plantearon un régimen de audiencias públicas, a la luz de todos, para debatir el proyecto, “dado que es un asunto de interés público y nacional, no de unos pocos entre cuatro paredes”.

En el comunicado agregan que tampoco se ha remitido ni escuchado a la Subsecretaría de Tributación, a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), al Ministerio de Industria y Comercio, al Ministerio de Salud (por su fondo de Fonares) a quienes afecta directamente “este proyecto de ley poco serio y transparente”.

Alerta que “el juego no es un juego y queremos dejar en claro que todas las asociaciones estamos de acuerdo en el cambio de la ley que data de 1997, pero no de esta manera, sin transparencia, inconsulta, poco clara, inconstitucional, generando desigualdades ante la ley de forma absolutamente discrecional”.

EMPLEO. Subraya que esta industria emplea a más de quince mil personas con lo cual genera no solo trabajo, sino impuestos y tasas de contribuciones en todo el país, desarrollo tecnológico y social, publicidad en infinidad de medios y afecta a cientos de miles de personas que apuestan a un futuro mejor.

Señalan a los diputados que “la industria del juego no debería ser tratada como un juego, porque es algo muy serio y hoy está en la mira de varios organismos nacionales e internacionales”.

Las cámaras del sector de juegos de azar insisten en varias partes en que la forma en que está siendo tratado este proyecto de ley no corresponde y exigen mayor seriedad a los legisladores. : “Queremos un país serio, con transparencia y coherencia, y no que traten semejante proyecto de ley como si fuese un simple juego”, remarcan.

Las expectativas van creciendo en el campo, donde la soja muestra un buen desarrollo, a lo que se suman los óptimos precios internacionales en coincidencia con la cosecha del 2022.



Las Cifras

3,6 millones de hectáreas se sembraron con soja para la campaña 2021-2021. La mayor superficie corresponde a Alto Paraná.



Preocupan superpoderes del director

Las gremios del sector de juegos de azar cuestionan puntualmente la discrecionalidad impuesta en el proyecto de ley, a partir de que “se crea la Dinajzar y se otorga un poder desmedido al director”, debido a que este tendrá la potestad de hacer concesiones directas y no publicar resoluciones que afectan a toda la industria. Cuestionan la selectividad y desigualdad ante la ley, a partir de que se establece que algunos tipos de juegos donen los premios no pagados por no presentarse el ganador y otros no. “En ningún caso esta ley es igual para todos, en varios puntos da tratamientos diferentes a los distintos actores”, refieren.