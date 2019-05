Cámara Gesell: Arlan relató cómo lo amenazaban durante su cautiverio

Si bien el tribunal decidió que Arlan Fick no preste declaración en el juicio oral de Alcides Oviedo, ayer pasaron el material de las declaraciones que el joven secuestrado había realizado en el 2015 en la Cámara Gesell ante la sicóloga Roselle Bogado, dando detalles de lo ocurrido durante el tiempo que pasó en cautiverio. El testimonio consta como elemento probatoria en la carpeta investigativa del Ministerio Público.

En dicha ocasión el joven menonita había señalado que si bien no sufrió apremios físicos, era mantenido maniatado y también recibía constantes amenazas de que sería ejecutado en el caso de que intente fugarse.

En la filmación se observa a Arlan relatando a la sicóloga de la Fiscalía todo lo ocurrido desde el primer día que fue llevado por los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). “Quedate tranquilito nomás, si tu papá cumple con nosotros nada te va a pasar. No te vamos a matar”, precisó el joven a la profesional. Asimismo, indicó que luego de unos 30 minutos de haber sido llevado por el monte, los epepistas procedieron a taparle los ojos con una venda.

Una vez que llegaron al lugar donde estuvo en cautiverio, le amenazaron para que no intente escapar. “Te tenemos rodeado de bombas y no intentes escapar porque va a ser peor para vos. Acá no está tu mamá ni tu papá, así que portate bien, porque acá nadie te va a tener paciencia. Si tu papá cumple con nosotros te vamos a dejar en libertad”, afirmó en su declaración.

JUICIO ORAL. Ayer, el juicio oral y público contra uno de los líderes del EPP, Alcides Oviedo, acusado por secuestro, extorsión, apología del delito y frustración a la persecución penal por el secuestro de Arlan, quedó en cuarto intermedio y se reanudará el próximo martes, a las 8.00.

Por seguridad, el juicio se viene desarrollando en la Agrupación Especializada de la Policía, lugar de reclusión del líder epepista.

El Tribunal de Sentencia está integrado por Fulvio Salinas, Richard Alarcón y Honorina Acosta, magistrados de la circunscripción de Concepción, que se trasladaron a la capital ante posibles amenazas de supuesto plan de liberación de Brítez Oviedo en caso de que sea trasladado hasta Concepción.

Alcides Oviedo cumple el próximo julio sus 15 años de condena por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, aunque de ser declarado culpable por el plagio de Arlan Fick se expone a otra pena máxima de 30 años.

El plagio del joven menonita Arlan se produjo en su casa en la colonia Paso Tuja, Concepción, el 2 de abril del 2014. En ese entonces, la víctima tenía solo 16 años. El 25 de diciembre del mismo año fue liberado, luego de que sus padres cumplieran con el pago de USD 500.000.