Calé acusa a Marito de traidor, ladrón y de financiar a Efraín

Calé, quien estuvo escoltado por el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, y el presidente electo, Santiago Peña, realizó un extenso discurso donde criticó a Abdo Benítez y a la Embajada norteamericana por la acusación de Estados Unidos de nombrar “significativamente corrupto” al líder del movimiento Honor Colorado y principal financista de la ANR.

En un momento de su alocución, recordó lo dicho por Abdo Benítez días antes de las elecciones, donde sostuvo que la ANR debe prepararse para la alternancia.

“El sábado de noche, antes de las elecciones, y el domingo le dio mucha plata a Efraín Alegre para que gane las elecciones y pierda el Partido Colorado, es un tavy (ignorante) y un ñaña (malo), hizo un papel lamentable. Si siendo presidente de la República no hace nada por el Partido Colorado y no tuvo peso político qué más se puede esperar, es un traidor, ladrón y sinvergüenza”, disparó el congresista en su ya perorata lenta y pensativa. Sostuvo previamente que Horacio Cartes le pidió no contar lo que había dicho, pero prefirió no hacerle caso.

Calé contó que fue un propio dirigente liberal el que le contó de eso y le deseó “suerte”, ya que con el supuesto monto otorgado por Abdo al titular azul su victoria era inminente.

Sostuvo que pese a los ataques de la prensa y de la propia Embajada de Estados Unidos, la ANR venció por un abultado margen en las últimas elecciones generales.

En todo momento Galaverna llenó de elogios al actual titular de la ANR, Horacio Cartes. Dijo que, sin él, la ANR seguramente iba a seguir estando en la llanura.

Peña. En tanto, el presidente electo, Santiago Peña, destacó a Galaverna y prometió seguir su legado.

“Hoy, 34 años después de haber iniciado una carrera parlamentaria, te digo mi querido Juan Carlos Calé Galaverna que tu legado está vivo y está fuerte y que nosotros, la nueva generación de colorados, vamos a levantar una muralla mucho más alta de la que vos nos dejás, en defensa del Partido Colorado”, señaló.

Clave. Cartes, por su parte, señaló que Galaverna siempre fue un hombre clave para el Partido Colorado.

Ojalá todos tengan la suerte de tener un Calé Galaverna, porque siempre que tuvimos una duda, una oscuridad, siempre contamos con él y siempre nos hizo ver más allá de lo que nosotros podíamos”, expresó Cartes, ataviado con una bandera roja con la inscripción de “Calé”, recibiendo el aplauso.



