Cae importación de televisores de cara al apagón analógico

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) retrasó el inicio del apagón analógico (originalmente marcado para diciembre de este año en todo el país) a diciembre de 2021, por pedido de la Cámara de Teledifusoras del Paraguay (Catelpar). El gremio había señalado que todavía no se estaban tomando medidas para frenar el ingreso de televisores no aptos para recibir la señal digital de los canales de aire paraguayos, por lo que muchos hogares no iban a estar preparados para el cambio.