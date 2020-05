Cada vez más dudas sobre pasos en proceso de compra de Salud

La polémica en el fallido proceso de compra del Ministerio de Salud Pública para insumos y camas en el marco de la lucha contra el Covid-19 parece no tener fin. Las interrogantes actualmente están orientadas hacia las fechas exactas en que se dieron realmente los pasos de la adquisición.

La duda incluso fue mayor luego de que ayer se filtrara en medios de prensa una nota, con fecha 26 de marzo y con firma de Gustavo Barrios, del Departamento de Adjudicaciones, en la cual se notifica a otra empresa interesada en la provisión sobre la adjudicación de Imedic SA y Eurotec SA, decidida “oficialmente” recién el 3 de abril.

La notificación, incluso, pudo haber ocurrido antes de la fecha en que supuestamente se produjeron las invitaciones para el llamado (31 de marzo, según los documentos que constan en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, DNCP), lo cual altera totalmente el orden lógico y legal de un proceso de compra realizado por el Estado.

El debate sobre este punto inició luego de que Pedro Adrián Santander, quien era parte del Comité de Evaluación, haya asegurado públicamente que el 6 de abril fue urgido por Pablo Lezcano, ex responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones de Salud, a “formalizar” el acuerdo con las empresas proveedoras, sin contar todavía con el análisis de las ofertas.

Todo hace suponer que ya había una decisión de contratar a Imedic y Eurotec para proveer a Salud Pública de los productos que requería para hacer frente a la pandemia incluso antes de realizar el proceso de compra. A los indicios se suma el hecho que desde la cartera sanitaria poco hicieron hasta el momento para aclarar ante la opinión pública las dudas sobre las fechas y orden de pasos del proceso.

Riesgo del sistema

Salud quiso realizar la adquisición de los insumos bajo modalidad de contratación por vía de la excepción, bajo argumento de urgencia impostergable, una modalidad que conlleva riesgos importantes, según señaló recientemente Pablo Seitz, titular de Contrataciones Públicas. Al citar las mismas, había manifestado que es complicado tener una “trazabilidad cierta, con fecha cierta, de muchos documentos”, a diferencia de lo que sería una licitación estándar.

“No se puede ir controlando etapa a etapa y lo que recibe no solamente la DNCP, sino todos los órganos de control, es un paquete cerrado de actuaciones sobre el cual no queda otra cosa que hacer sino controlar a posteriori”, había señalado en declaraciones a Monumental AM 1080.

Embed



53 días ya pasaron desde que se adjudicó y firmó el contrato, sin que haya respuestas claras sobre dudas del caso.



47.952 millones de guaraníes fue lo adjudicado a Insumos Médicos (Imedic) SA, y G. 37.268 millones a Eurotec SA.



3 etapas están bajo duda con relación a las fechas exactas: La invitación, la evaluación y la adjudicación.