Cáceres no cierra las puertas

El ex entrenador franjeado contó que estaba reunido con su cuerpo técnico y pese a la salida sorpresiva podría volver a la dirección técnica.

“Hoy estoy desempleado, si me llaman me pongo a trabajar de vuelta. Si él (Cardona) nos quiere dar la oportunidad de nuevo, estamos aquí”, dijo Cáceres en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

“Siempre hablaba mucho con el presidente y le detallábamos todo. Con el dedo de una mano se puede contar la cantidad de directivos que estaban; todo era con el presidente”, remarcó el Emperador, quien sigue sorprendido por la salida.

Sin recriminaciones. Pese a la intempestiva salida, el entrenador valoró la gestión que está realizando Cardona como presidente.

“No salí con odio, sí con tristeza, el sueño está intacto, no tendría ningún problemas en sentarme a tomar un café de nuevo, logramos muchas cosas juntos. Además sé todo lo que trabajó el presidente para que el club pueda recuperarse de la situación económica”, subrayó Cáceres.

Olimpia le adeuda a Cáceres 2 meses de salario y premios varios (clasificación a Copa y partidos del plano local). Además, el club le debe abonar 2 meses más correspondientes a la cláusula de rescisión.

En la charla, el Emperador deslizó que lo buscaron de clubes extranjeros: "Ya tuvimos ahora ofertas del exterior, pero es muy temprano para hablar de eso".

Duras acusaciones. Sergio Órteman, ex entrenador de Olimpia y hoy en Resistencia, descubrió una interna que se maneja y cree que fue esa misma la que sacó del cargo a Cáceres.

“Hay gente que dentro del club tira veneno para quedarse con el puesto, eso me pasó a mí y ahora a Julio Cáceres”, dijo el uruguayo.

Además, disparó fuerte: “Lo que pasa es que el serrucho tiene que tener dientes para luego poder dirigir".

Son varias las versiones que apuntan que Aitor García quería el puesto de Cáceres, algo se acercó a esa versión Órteman.

“En los clubes están los que esperan un mal momento para tirar su veneno y lanzarse, lastimosamente pasa cada vez más. Cuando me sacaron a mí, cuando sacaron a Chiqui, a Rodrigo López de Nacional, ahora a Julio. Cada vez hay menos códigos”, apuntó.

En redes sociales se maneja el hashtag #QueVuelvaJCC, entre los socios para que el Emperador sea repuesto.



Pese a ser despedido, El Emperador no tendría problemas en volver a Olimpia.



Sergio Órteman, ex compañero de Cáceres, criticó el mal manejo del despido.



25

partidos dirigió Órteman en Olimpia, con 11 victorias, 4 empates y 10 derrotas. Un 49,33% de rendimiento.



56

encuentros alcanzó a dirigir Cáceres en el franjeado. Ganó 3 títulos y llegó al 62,33% de rendimiento.