Miguel Godoy, el defensor del Pueblo, relató que Vera Bordaberry se había estacionado en su lugar, por lo que su chofer bajó del vehículo a reclamarle el espacio.

Según su versión, en ese momento el defensor adjunto comenzó una discusión y denigró fuertemente a su empleado, tratándolo de “chofer de porquería y funcionario de cuarta”.

“En ese momento yo me bajé del auto, me acerqué a él y le dije, quién vos te creés para tratarle al chofer así y ahí me ligué una trompada”, contó el defensor.

Siguiendo con su relato, el chofer reaccionó por el defensor adjunto y lo apretó contra el vehículo, pero luego las cosas se calmaron y terminó el incidente.

“Entonces me dice mi funcionario: Jefe este tipo es un traicionero, mujerín y va a ir a denunciar y va a decir cualquier cosa. Por eso me fui a hacerme un diagnóstico médico, me rompió la boca. Yo lo que ligué, pero fui denunciado”, refirió el defensor.

Por su parte, el defensor adjunto también dio su versión a la emisora radial y dijo que él fue víctima de agresión física por parte de Godoy, cuando se encontraba en su vehículo.

“Me empieza a gritar un montón de cosas, yo le dije que el lugar donde estaba mi vehículo es un lugar público y eso le molestó. Me jugó unos cabezazos, yo estaba con el cinturón y tapabocas y él me empezó a agredir”, señaló a la emisora 1020 AM.

Ante la situación, Vera Bordaberry radicó una denuncia contra Godoy y dijo que acercó filmaciones sobre el hecho para respaldarse en el caso.

“Todo tiene un límite y esto ya es peligroso, yo soy víctima de amedrentamiento en este caso, me agredió en la cara, me rompió la oreja. Es lamentable”, dijo.

Con relación a la denuncia, Godoy manifestó que prefiere terminar con el incidente y aclaró que él no presentará ninguna denuncia contra el defensor adjunto.

“Yo no voy a denunciarlo a él, se trata de una lesión leve, puedo querellar y puede durar cinco años, pero demasiado pérdida de tiempo es eso”, concluyó.