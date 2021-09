Buses chatarras siguen en servicio en CDE, tras dos administraciones

Una de las deudas que se arrastran desde hace décadas en Ciudad del Este es el servicio de transporte público que actualmente está a cargo de siete empresas. Por un lado, está la falta de gestión desde la Municipalidad y, por el otro, el empresariado que asegura que no tienen condiciones de mejorar el servicio con el actual costo del pasaje (G. 3.000), además sostienen que no tienen acceso a créditos blandos que les permita renovar sus unidades.

Sobre el punto prácticamente no hay una propuesta clara por parte de los principales candidatos que disputarán la intendencia municipal el próximo 10 de octubre. Se admite el problema, pero se desconoce cómo resolverlo.

La actual administración –por primera vez no colorada electa en elecciones– generó mucha expectativa, pero no se registró ningún avance. Al contrario, hubo retroceso al ver de vuelta por las calles de la ciudad circulando vetustos buses que ya fueron sacados de circulación entre los años 2016 y 2017, cuando desde la Comuna se impulsó una renovación de la flota. Pero, incluso, los buses nuevos que fueron puestos en circulación, hoy se están cayendo a pedazos, debido a que el negocio no resultó como se esperaba, por lo que las inversiones se paralizaron. Como sea, el usuario del transporte público es el que sigue sufriendo la falta de un plan municipal que apunte a mejorar el servicio. Hay problemas en el cumplimiento de los horarios y la cobertura nocturna.

PARTICULAR. La falta de un buen servicio de transporte público hace que la gente recurra a medios particulares para movilizarse en la ciudad, lo cual genera otro problema, como es la creciente cantidad de vehículos particulares en la ciudad, ya sean automóviles y motocicletas. En los años 2008 y 2014 el parque automotor en la ciudad se duplicó, con esa tendencia, desde los años 2014 al 2028 se estima desde la Comuna esteña, que se volverá a duplicar.

Datos que maneja la Municipalidad señalan que hoy en día los habitantes de Ciudad del Este queman entre 70 y 80 millones de litros de combustibles al mes. Todo esto constituye un problema cada vez más mayor, que va afectando al medioambiente, al comercio y al turismo, atendiendo que la conectividad en la región de la Triple Frontera y su accesibilidad están limitadas por el gran cuello de botella, llamado Puente de la Amistad. El gran detalle en todo esto es que esta cantidad creciente del parque automotor se debe principalmente a la falta de transporte público de calidad, como también de otros factores como la inseguridad, y lógicamente otro porcentaje importante, gracias al mejor nivel de ingreso de la población.

PROPUESTA. A mediados de este año, desde la Municipalidad se informó sobre un plan de municipalización del transporte público. El intendente Hugo Benítez dijo que están trabajando en un proyecto basado en un servicio con buses cero kilómetros eléctricos e híbridos, ecológicamente sustentables, que estarán a cargo de choferes funcionarios municipales.

Desde la actual administración municipal señalan que una ciudad de gran crecimiento, como Ciudad del Este, trae consigo algunos problemas estructurales, a los cuales se deben dar soluciones estructurales.