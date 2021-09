Buscando el pase a los cuartos

El elenco paraguayo, que avanzó como segundo en su serie por detrás de España, tendrá como rival al actual monarca (logró el título en Colombia 2016).

La Albirroja busca además repetir su mejor actuación, como en el Mundial anterior, en donde sorteó la ronda de octavos, alcanzando los cuartos de final, algo histórico para este deporte. El entrenador Carlos Chilavert cuenta con plantel completo para preparar el equipo inicial, que sería con: Gabriel Giménez; Damián Mareco, Juan Salas, Javier Salas y Arnaldo Báez.

El ganador de la serie enfrentará a Rusia que ayer superó a Vietnam por 3-2. En otro juego octavofinalista de ayer, Marruecos venció a Venezuela por 3-2.

Otros duelos para hoy: Kazajistán vs. Tailandia (10:30), Brasil vs. Japón (13:00). mañana: Uzbequistán vs. Irán (10:30), Portugal vs. Serbia (13:00) y España vs. República Checa (13:00).