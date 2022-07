Buscan a sospechoso de crimen con ensañamiento en Itapúa

El lunes 11, después del crimen, fue detenido Rubén Darío Maciel Sanabria (23), que es el principal sospechoso del hecho para los investigadores.

“A nosotros nos confesó (que cometió el crimen), pero no se puede sostener eso solo con manifestaciones. Uno no puede declarar en su contra. Tenemos que encontrar elementos que sostengan su versión. Nosotros pensamos que había una persona más en el lugar del hecho que por razones desconocidas desapareció. No puedo decir que ayudó o motivó (al asesinato), pero llamó a una tercera persona para avisarle que ocurrió ese homicidio”, indicó el comisario Hugo Florentín, jefe del Departamento de Investigaciones de Itapúa.

El sospechoso buscado estaría ligado al mundo de las drogas, ya que tiene orden de detención por narcotráfico.