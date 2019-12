Buscan rejuvenecer el plantel

Rubén Di Tore, directivo de Libertad, expresó en comunicación con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM, que se dio la directiva de bajar el promedio de edad del plantel y aún no hay jugadores que salgan del equipo.

“Se hablaron de muchos jugadores pero no hay nada concreto, lo que sí, se está buscando rejuvenecer el plantel, si vienen serán jugadores más jóvenes”, apuntó.

DESMENTIDOS. En redes sociales trascendió que Ayrton Cougo y Martín Silva serían transferidos, pero el mismo Di Tore echó por tierra eso. “Me enviaron las publicaciones que salieron, pero nosotros no tenemos nada, ellos tienen contrato con nosotros, nos preparamos para la pretemporada sin problema”, además agregó sobre el mercado de pases: “De momento no se van (Iván) Franco ni (Antonio) Bareiro porque no hay una oferta concreta para cerrar”.

Sobre la pretemporada, expresó que el 3 de enero el plantel volará a Buenos Aires donde se harán los trabajos y ahí, el entrenador Ramón Díaz dará los nombres para reforzar el equipo.