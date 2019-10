Buscan que empresas ejecuten obras viales en área de influencia

“Por ejemplo, quiero construir un supermercado en un terreno del área metropolitana. Presento todos los documentos de infraestructura, sistemas de prevención y otros a la Municipalidad. Pero también la Comuna me solicita un estudio de impacto vial por la cantidad de estacionamiento que voy a necesitar, las calles por donde ingresarán los vehículos de clientes, la necesidad de semáforos, los horarios de mayor circulación, los trayectos que precisan ampliación o pavimentar, teniendo en cuenta los camiones proveedores que ingresarán. Todas esas mejoras viales, mientras se construye el comercio, también debo ejecutarlas. Cuando se otorgue la habilitación final, se debe fiscalizar la construcción del negocio y que también estén las obras de mitigación vial”, detalla el arquitecto Waldo Urquiza, consultor contratado por el PNUD.

El trabajo se denomina consultoría internacional para el diseño, socialización y validación de un mecanismo de plusvalía inmobiliaria.

Los mecanismos de captura de plusvalía –explica– busca que el Municipio o Gobierno recupere parte del alza de los precios del inmueble para inversiones en espacios públicos, infraestructuras o lo que demande la ciudad.

“El objetivo es que, entre todos los actores del área metropolitana, colaboren en esta necesidad de infraestructura y no sea solo el Estado. Si bien el inversionista paga los impuestos, posiblemente no está costeando en toda la extensión el impacto generado, y no es justo que la paguen otros”, asegura.

NECESIDAD URGENTE. El aspecto sobre mejora vial fue elegido, ya que, de los 11 municipios de Gran Asunción con quienes trabajaron en las consultas, coincidieron que es la necesidad más visible, así como el reclamo más frecuente que realiza la ciudadanía, comentó el arquitecto y consultor Guillermo Brítez.

Destacó que también tienen planeado que con el tiempo se pueda invertir en otros aspectos.

Además, afirman, el objetivo es que exista una coordinación entre las ciudades metropolitanas y no solo se aplique este instrumento.

Resaltan que estas medidas se utilizan en otros países, y el objetivo es aplicarlas en Paraguay, adecuándolas a las características y la idiosincrasia del país.



