“Buscan legalizar lo ilegal”

Resaltó que si se aprueba la ley, se plantea perseguir civil y penalmente a titulares de permisos y concesiones que no le entregaron la información que a exclusivo criterio del viceministerio es la pertinente.

“El mensaje del ex presidente (Cartes) y el ex ministro de Obras (Ramón Jiménez Gaona) tiene la osadía de fundamentar estas inconstitucionales y peligrosas modificaciones a la ley minera en la necesidad de atraer inversores serios, cuando que el Viceministerio sostiene una oficina de Coordinación Jurídica inexistente en la Ley Orgánica, y que avaló la concesión del oro de Paso Yobái, y la ampliación de áreas petroleras a favor de concesiones vinculadas al ex jefe de Gabinete (Juan Carlos López Moreira)”, sostuvo el abogado.