Buscan el mejor lugar para la Copa

El Aborigen intentará acortar distancias (suma 61 puntos, y se ubica cuarto, ante las 65 unidades del azulgrana, que es tercero) y tendrá tres cambios obligados: Claudio Aquino (expulsado ante Luqueño), Luis Cabral (acumulación de 5 amarillas) y Jorge Bava (sigue suspendido).

En el Indio ingresarán al once titular: Hernán Lopes, Roberto Fernández, Jorge Morel (retorna luego de una suspensión) y José Ortigoza.

Por su parte, el Ciclón, que venció a San Lorenzo (2-0) en el estreno de Víctor Bernay como DT, sigue probando variantes. En el medio sector mantiene la figura de 3 volantes con el retorno de Matías Villasanti (purgó la ronda de suspensión), mientras que en ofensiva será el debut en primera del juvenil Alex Acosta (19 años). Otro que podría tener su bautismo en la mayor es Damián Bobadilla (18 años), que estará en la banca de suplentes.

283 juegos totalizan Cerro Porteño y Guaraní desde 1913. El Ciclón venció en 125, el Indio en 83 y hubo 75 empates.

6 goles suma Fernando Fernández, el goleador del Indio. En el Ciclón, Óscar Ruiz es el artillero con 5 anotaciones.

Decisión técnica

El entrenador de Cerro Porteño, Víctor Bernay, indicó que el volante uruguayo Hernán Novick no concentra por “decisión técnica”.

Con respecto a las otras ausencias, argumentó: “Diego Churín manifiesta un dolor en la zona del gemelo y Pachi Carrizo manifestó un fuerte dolor en la zona lumbar y la evolución no fue buena, así que no queremos arriesgarlos”.

Con relación a los juveniles, Bernay expuso: “Los dos tienen la misma posibilidad de jugar, va a depender del sistema que desarrollemos”.

Duelo clave en la tabla de promedio

El estadio Adrián Jara será el escenario de un duelo muy atractivo mirando la tabla del descenso. Es que desde las 18.10, General Díaz recibe a Capiatá, dos equipos que están peleando por alejarse de esa zona complicada.

Las Águilas (1.104 de promedio) están ubicadas en el puesto once, zona de descenso. Por su parte, el equipo Escobero (1.112) se encuentra en la novena posición, pero aún con el riesgo de volver a caer a la zona roja.

En caso de una victoria del local, este abandonará la zona de descenso y la visita, dependiendo de otros resultados, podría volver a caer de donde le costó mucho volver a salir.

Nueva promesa. La directiva de General Díaz faltó ayer a su promesa de pago al plantel de jugadores, que afronta una situación de atraso en los salario. Los jugadores decidieron presentarse nuevamente esta mañana (9.00) en el club con la promesa que para el medio día se cumplirá lo prometido.

4 victorias de Capiatá en 11 juegos disputados en el Nido. Las Águilas tienen 2 victorias y hay 5 empates.