Buscan cambiar protocolo y definir las zonas de circulación sostenida

Más del 30% de los casos de coronavirus detectados en el país corresponden a las dos últimas semanas de julio. El Ministro de Salud Julio Mazzoleni afirmó que no esperaban tantos casos de Covid-19, que generalmente lo que se ve es la película de hace dos semanas y se debe tratar de sostener. Adelantó que se analiza un cambio en el protocolo en las zonas de alto índice de contagios.

Del 12 al 26 de julio (dos semanas) se registraron 1.496 casos de Covid-19, de los cuales más de 4.00 son considerados sin nexo o con vínculo de contagio desconocido. Estos últimos se concentran más en las grandes ciudades como son Asunción y Ciudad del Este. ‘‘De alguna manera son números manejables y esperábamos con la desescalada de las medidas de restricción. Es un número bastante aceptable. El sistema está dando respuesta en este momento y la presión es diversa en el país. Claramente en el alto Paraná es donde tenemos más presión en término de internación, de terapia intensiva y de número de casos'', manifestó Mazzoleni. En su último reporte, el Ministerio de Salud informó de 104 nuevos casos en 1.694 muestras procesadas. 70 contactos, 3 del exterior y 31 sin nexo, todos en aislamiento. Hay 42 pacientes internados, 10 en terapia intensiva, 111 recuperados, sumando 2.905 sanados. Nuevamente dos fallecidos: un hombre, 52 años en el Hospital de Itauguá y una mujer de 70 años en Asunción. La cifra total de muertes: 43 Protocolo El ministro Julio Mazzoleni adelantó que en la Dirección de Vigilancia de la Salud se está analizando una nueva estrategia para incorporar en el protocolo de Salud Pública ante escenarios de contagios masivos en determinadas zonas del país como Asunción, Ciudad del Este que serían declaradas de circulación sostenida del coronavirus. Esto implica que la diferenciación de la forma de contagio ya no será relevante, ya sea por contacto o sin nexo, y tomaría preponderancia la forma de testeo. ”Podría significar que los testeos se hagan de una manera más estratégica porque ahí el rastreo ya no será caso por caso como así lo seguiremos haciendo en otras zonas. Pero esto se está todavía analizando y vemos muy de cerca la experiencia de países que tienen buenos re resultados”, dijo a Monumental 1080 AM el ministro de Salud. Resaltó que el rastreo que realiza Paraguay con los casos se destaca pero al existir una circulación aumentada se debe cambiar la estrategia. Precisamente, Asunción, Central y el Alto Paraná, zonas de consideradas de circulación aumentada, no avanzaron a la fase 4 de la cuarentena inteligente como el resto del país debido a la cantidad de contagios registrados en el último mes. Festejos El Día de la Amistad se conmemora este jueves, sin embargo, como sigue vigente la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, aún no se puede realizar encuentros sociales ni festejos. El ministro de Salud dijo que aún no se cuenta con un "esbozo" en términos concretos de la medida extraordinaria que podría aplicar en esa fecha y durante el fin de semana, tal como lo fue durante los días de la Madre y del Padre. “Cada vez que se aproxima algún tipo de fiesta o algún tipo de fecha en particular siempre hacemos una campaña comunicacional un poco más agresiva, y no descartamos ciertamente ninguna medida”, señaló. INSTAN CUIDAR A NIÑOS La Sociedad Paraguaya de Pediatría recuerda a los padres y a las madres a mantener a los niños y niñas en la casa, evitando salidas innecesarias como a shopping, farmacias y supermercados o acudir a reuniones sociales. Esto atendiendo a que el coronavirus puede afectar a los niños de forma leve pero también con cuadros graves. Además, recuerda el uso de tapabocas a partir de los dos años, el lavado de manos y mantener la distancia de dos metros entre personas son fundamentales para los padres.



Nueva amenaza a la salud



masivo. Salud evalúa no diferenciar en el Este y Asunción los contagios por contacto o sin nexo.



Aumento. Dos nuevas víctimas fatales del virus se registraron ayer y llegan a 43 cifra de fallecidos